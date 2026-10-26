Τα οστά ανήκουν σε αρκούδες των σπηλαίων, είτε του είδους Ursus spelaeus είτε του Ursus ladinicus, και το εύρημα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολύ πέρα από τα όρια της περιοχής.

Οι ερευνητές στη βόρεια Ιταλία παίρνουν πλέον τη σειρά τους για να μελετήσουν ένα σπήλαιο γεμάτο με προϊστορικά οστά αρκούδων. Οι αρχές στο Νότιο Τιρόλο ολοκλήρωσαν τις εργασίες προστασίας του χώρου, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στους Δολομίτες, κοντά στην Μπαντία. Τα οστά ανήκουν σε αρκούδες των σπηλαίων, είτε του είδους Ursus spelaeus είτε του Ursus ladinicus, και το εύρημα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολύ πέρα από τα όρια της περιοχής.

Ο Κουρτ Βάλντε εντόπισε το σπήλαιο στις αρχές Ιουλίου. Οι αρχαιολόγοι χαρακτήρισαν την ανακάλυψη εντυπωσιακή. Ο Κρίστιαν Τέρτσερ, διευθυντής της Επαρχιακής Υπηρεσίας Αρχαιολογίας, χαιρέτισε το ενδιαφέρον του κοινού, εντόπισε όμως και μια αρνητική πλευρά: η δημοσιότητα μπορεί να αποκαλύψει στους αρχαιοκάπηλους πού πρέπει να κατευθυνθούν. Η είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία, ωστόσο, όπως ανέφερε ο Τέρτσερ, η ομάδα του ανέμενε ότι θα εμφανίζονταν κυνηγοί θησαυρών. Έτσι, η διαφύλαξη του χώρου σε άθικτη κατάσταση αποτέλεσε την πρώτη προτεραιότητα.

Μέσα σε λίγες ημέρες από την αναφορά της ανακάλυψης, τα συνεργεία τοποθέτησαν ένα προσωρινό φράγμα στην είσοδο. Πλέον, αυτό αντικαταστάθηκε από μια μόνιμη μεταλλική σχάρα και ένα σύστημα παρακολούθησης. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο στάδια. Αρχικά, οι εργαζόμενοι τοποθέτησαν ένα αδιάβροχο ως προς τη σκόνη κάλυμμα, ώστε να προστατεύσουν το εσωτερικό του σπηλαίου από τη βρωμιά που θα προκαλούσαν οι κατασκευαστικές εργασίες. Στη συνέχεια, κατασκεύασαν τη μεταλλική σχάρα επί τόπου, ώστε να εφαρμόζει με ακρίβεια, και στερέωσαν το πλαίσιό της στον βράχο με βίδες.

Οι δυσκολίες της πρόσβασης στο σπήλαιο

Η τοποθεσία έκανε το έργο ακόμη πιο δύσκολο. Η είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται σε έναν κάθετο βράχο, σε υψόμετρο σχεδόν 3.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο Τέρτσερ περιέγραψε τις απαιτήσεις της επιχείρησης ως τεράστιες.

Επιπλέον, το σπήλαιο βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000. Για τον λόγο αυτό, η αρμόδια υπηρεσία συντόνισε κάθε στάδιο των εργασιών με την επαρχιακή υπηρεσία διαχείρισης της δημόσιας γης και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία έχει την εποπτεία της περιοχής.

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Ο επαρχιακός σύμβουλος Φίλιπ Άχαμερ δήλωσε ότι η μεταλλική σχάρα προστατεύει κάτι περισσότερο από τα οστά. Διασφαλίζει επίσης ότι οι γνώσεις που κρύβονται σε αυτά θα παραμείνουν προστατευμένες.

Πλέον, ξεκινά η επιστημονική έρευνα, με στόχο να διαμορφωθεί μια σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι αρκούδες των σπηλαίων στους Δολομίτες.

πηγή: archaeologymag