Παρά το γεγονός ότι το δεντρολίβανο περιέχει αντιοξειδωτικά, η απομάκρυνση του σμήγματος από τη ρίζα εξαρτάται από τον σωστό καθαρισμό με σαμπουάν και όχι από σπιτικά γιατροσόφια.

Η συνήθεια να ξεπλένουμε τα μαλλιά μας με κρύο αφέψημα δεντρολίβανου μετά το λούσιμο έχει εξελιχθεί σε μια πολύ δημοφιλή ρουτίνα περιποίησης, εξαιτίας της προβολής του φυτού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δερματολόγοι και τα επιστημονικά δεδομένα, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι αυτό το έγχυμα λειτουργεί απλώς ως ένα ήπιο συμπλήρωμα και όχι ως θαυματουργή λύση.

Αν και το δεντρολίβανο περιέχει αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη συστατικά όπως το ροσμαρινικό οξύ, η καταπολέμηση της υπερβολικής λιπαρότητας στο τριχωτό της κεφαλής απαιτεί σωστό λούσιμο. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας, το σαμπουάν πρέπει να εστιάζει στις ρίζες ώστε να απομακρύνονται αποτελεσματικά το σμήγμα και τα νεκρά κύτταρα.

Τι λένε οι επιστημονικές έρευνες για το δεντρολίβανο στα μαλλιά;

Τα βασικά κλινικά ευρήματα αφορούν το αιθέριο έλαιο και τα συμπυκνωμένα εκχυλίσματα - όχι τα σπιτικά αφεψήματα. Σε μια μελέτη που συνέκρινε το έλαιο δεντρολίβανου με μινοξιδίλη 2% σε 100 άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία για διάστημα έξι μηνών, διαπιστώθηκε παρόμοιος ρυθμός ανάπτυξης μαλλιών και στις δύο ομάδες, καθώς και λιγότερος κνησμός με τη χρήση του φυτικού εκχυλίσματος. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα δεν έδειξε καμία ουσιαστική διαφορά στον έλεγχο της λιπαρότητας ή της πιτυρίδας.

Από την άλλη πλευρά, μια δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Dermatology Practical & Conceptual εξέτασε μια λοσιόν με 5% φυτικό εκχύλισμα σε ενήλικες με σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Αν και το μείγμα μείωσε τον κνησμό καλύτερα από την κετοκοναζόλη 2%, το αντιμυκητιακό φάρμακο αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της πιτυρίδας. Υπό το πρίσμα αυτών των ευρημάτων, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων προέρχεται από εργαστηριακές ή ζωικές μελέτες, γι' αυτό και ζητούν τη διεξαγωγή μεγαλύτερων κλινικών δοκιμών.

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Πώς να προετοιμάσεις και να χρησιμοποιήσεις το νερό δεντρολίβανου μετά το λούσιμο

Για την ασφαλή χρήση αυτού του εγχύματος, προτείνεται μια συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα. Τα βήματα είναι τα εξής:

Βράσε νερό.

Σβήσε τη φωτιά και άφησε τα κλαδάκια δεντρολίβανου να μουλιάσουν σε σκεπασμένη κατσαρόλα.

Περίμενε μέχρι να κρυώσει εντελώς το μείγμα.

Λούσου καλά με σαμπουάν και ξέπλυνε με νερό.

Άπλωσε το κρύο αφέψημα στο τριχωτό της κεφαλής κάνοντας απαλό μασάζ.

Ολοκλήρωσε βάζοντας μαλακτική κρέμα (conditioner) μόνο στις άκρες.

Πριν εφαρμόσεις το προϊόν για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να κάνεις ένα τεστ αλλεργίας στο εσωτερικό του χεριού σου για να αποφύγεις τυχόν ερεθισμούς.

Στη μελέτη με τη λοσιόν δεντρολίβανου, δύο συμμετέχοντες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη θεραπεία λόγω αίσθησης καύσου και φαγούρας. Οι ειδικοί συνιστούν να σταματάς τη χρήση αν παρατηρήσεις ερυθρότητα ή ξεφλούδισμα, και να συμβουλεύεσαι έναν δερματολόγο αν η τριχόπτωση ή η λιπαρότητα επιμένουν.

Πηγή: losandes.com.ar