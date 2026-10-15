Το προϊόν περιποίησης μαλλιών περιέχει την ουσία BMHCA η οποία απαγορεύεται στα καλλυντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευρωπαϊκή ειδοποίηση για αφρό styling μαλλιών της Schwarzkopf/Taft, στον οποίο εντοπίστηκε απαγορευμένη χημική ουσία, δημοσιεύτηκε στο σύστημα ταχείας προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επικίνδυνα προϊόντα Safety Gate. Η ειδοποίηση αφορά το προϊόν TAFT MIT FLÜSSIGEM ELASTIN PERFECT FLEX SCHAUMFESTIGER, τύπου Ultra Stark 4, γερμανικής προέλευσης. Η αναφορά υποβλήθηκε από την Τσεχία και αφορά αφρό μαλλιών σε συσκευασία των 50 ml.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης του προϊόντος είναι:

Μάρκα: Schwarzkopf

Ονομασία: TAFT MIT FLÜSSIGEM ELASTIN PERFECT FLEX SCHAUMFESTIGER

Τύπος: Ultra Stark 4

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Ποσότητα: 50 ml

Αριθμός παρτίδας: 292974G730

Barcode: 4015001001402

Χώρα προέλευσης: Γερμανία

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του μέτρου αναφέρεται ως 5 Οκτωβρίου 2026.

Ποια απαγορευμένη ουσία εντοπίστηκε

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ειδοποίηση, από τον κατάλογο συστατικών προκύπτει ότι το προϊόν περιέχει βουτυλοφαινυλομεθυλοπροπιονικό (BMHCA), γνωστό και ως Lilial. Η συγκεκριμένη ουσία απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως επισημαίνεται στην καταχώριση, το BMHCA ενδέχεται να βλάψει το αναπαραγωγικό σύστημα, να επηρεάσει την υγεία του αγέννητου παιδιού και να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος. Το προϊόν αναφέρεται ως μη συμμορφούμενο με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα.

Οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την καταστροφή του προϊόντος από τον λιανοπωλητή. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τον συγκεκριμένο αφρό μαλλιών καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά την ονομασία, τον αριθμό παρτίδας και το barcode της συσκευασίας.