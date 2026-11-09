Ποια είναι η παρτίδα που ανακαλείται - Τι πρέπει να προσέξουν όσες καταναλώτριες την έχουν προμηθευτεί.

Προειδοποίηση ανάκλησης έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές για προϊόν θεραπείας και ισιώματος μαλλιών με κερατίνη, καθώς σε εργαστηριακό έλεγχο εντοπίστηκε φορμαλδεΰδη σε ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση, που φτάνει έως και το 10,2%.

Αυτή είναι η θεραπεία κερατίνης που ανακαλείται

Πρόκειται για το Honey Therapy Keratin (Mini Kit) της εταιρείας BRAZILICIOUS, προϊόν προέλευσης Βραζιλίας, για το οποίο εκδόθηκε ειδοποίηση μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας προειδοποίησης Safety Gate από τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με την ειδοποίηση η παρουσία φορμαλδεΰδης συνιστά χημικό κίνδυνο για τους καταναλωτές. Η φορμαλδεΰδη είναι ουσία που μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος και αλλεργικές αντιδράσεις. Παράλληλα, έχει αναγνωριστεί ως καρκινογόνος παράγοντας. Η συγκεκριμένη συγκέντρωση καθιστά το προϊόν μη συμμορφούμενο με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά.

Το προϊόν διατίθεται σε σετ τριών μαύρων φιαλών με χρυσά καπάκια και περιλαμβάνει:

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- Σαμπουάν βαθύ καθαρισμού 100 ml.

- Θεραπεία κατά του φριζαρίσματος 100 ml.

- Μάσκα μαλλιών 100 ml.

- Μάρκα: BRAZILICIOUS

- Ονομασία: Honey Therapy Keratin (Mini Kit)

- Παρτίδα: B00425

- Barcode: 7908433413608.

Οι γερμανικές αρχές διέταξαν τη διακοπή πώλησης και την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, με τα μέτρα να τίθενται σε ισχύ από τις 21 Οκτωβρίου . Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να διακόψουν αμέσως τη χρήση του και να απευθυνθούν στο κατάστημα αγοράς. Η προειδοποίηση αφορά το συγκεκριμένο προϊόν και την αναφερόμενη παρτίδα.