Η Περιφέρεια Αττικής επέβαλε το πρόστιμο για το κοντίσιονερ SYOSS που δεν είχε ελληνικές ενδείξεις.

Πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ επιβλήθηκε στη Henkel Ελλάς για το κοντίσιονερ SYOSS INTENSE KERATIN CONDITIONER 440 ml, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις προβλεπόμενες ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Περιφέρειας Αττικής το προϊόν βρέθηκε κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε κατάστημα Market In στην παραλία Αγίων Αποστόλων, στον Κάλαμο Αττικής.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1465/22-10-2026 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00€) στην επιχείρηση «HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στην Κύπρου 23, Μοσχάτο, σύμφωνα με το άρθρο 50§9Α της με αρ. 91354/2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/30.8.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε στο υποκατάστημα της επιχείρησης ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε. στην παραλία Αγ. Αποστόλων, στον Κάλαμο Αττικής διαπιστώθηκε ότι για το είδος «SYOSS INTENSE KERATIN CONDITIONER 440mL» το οποίο διατίθεται στην ελληνική αγορά από την εταιρία HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., δεν υπήρχαν επί του προϊόντος οι απαιτούμενες ενδείξεις στα ελληνικά, κατά παράβαση του άρθρου 50§1Β της ως άνω Υ.Α..