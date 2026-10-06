Η γυναίκα προσέφυγε κατά του προστίμου, υποστηρίζοντας ότι η πράξη με την οποία της επιβλήθηκε δεν είχε επαρκή αιτιολογία.

Αντιμέτωπη με πρόστιμο 10.000 ευρώ βρέθηκε ιδιοκτήτρια αυτοκινήτου που είχε δηλώσει το όχημά της σε ακινησία, καθώς σε έλεγχο της Τροχαίας το ΙΧ εντοπίστηκε σταθμευμένο σε δρόμο.

Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), με την ιδιοκτήτρια να ζητά να ακυρωθεί το «τσουχτερό» πρόστιμο που της είχε επιβάλει η Δ.Ο.Υ. Λαμίας. Η ΔΕΔ, ωστόσο, απέρριψε την προσφυγή της ως απαράδεκτη.

Όπως προκύπτει από την απόφαση 3431/2026, το αυτοκίνητο είχε τεθεί σε ακινησία από τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στις 10 Φεβρουαρίου 2026, όμως, και συγκεκριμένα στις 21:48, έλεγχος της Τροχαίας διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο ΙΧ ήταν σταθμευμένο σε οδό. Για την υπόθεση επιβλήθηκε στην ιδιοκτήτρια διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Η γυναίκα προσέφυγε κατά του προστίμου, υποστηρίζοντας ότι η πράξη με την οποία της επιβλήθηκε δεν είχε επαρκή αιτιολογία. Παράλληλα, ανέφερε ότι η αρμόδια φορολογική αρχή δεν έλαβε υπόψη αίτημά της να γίνει αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, στη συνέχεια κατέθεσε και επιπλέον στοιχεία για να στηρίξει την υπόθεσή της.

Η υπόθεση, πάντως, κρίθηκε τελικά για διαφορετικό λόγο. Η ΔΕΔ δεν μπήκε στην ουσία του κατά πόσο σωστά ή λάθος επιβλήθηκε το πρόστιμο.

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Το βασικό ζήτημα ήταν ότι, σύμφωνα με την απόφαση, η συγκεκριμένη διαφορά δεν θεωρείται φορολογική διαφορά που μπορεί να εξεταστεί μέσω της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής στη ΔΕΔ.

Στο σκεπτικό γίνεται αναφορά και στα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η ΔΕΔ κατέληξε ότι το πρόστιμο αποτελεί διοικητική κύρωση που προβλέπεται από ειδική νομοθετική διάταξη και όχι φορολογική διαφορά που μπορεί να εξεταστεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Έτσι, η προσφυγή της ιδιοκτήτριας απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.