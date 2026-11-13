H λειτουργία που προσφέρει το Tinder στους χρήστες για τη λήψη των προσωπικών τους δεδομένων δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η ρυθμιστική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ιρλανδίας επέβαλε πρόστιμο 11 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Match Group, ιδιοκτήτρια του Tinder, κρίνοντας ότι η εφαρμογή γνωριμιών δεν παρείχε στους χρήστες πλήρες αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων, όταν εκείνοι το ζητούσαν.

Η Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC) ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, ότι η λειτουργία που προσφέρει το Tinder στους χρήστες για τη λήψη των προσωπικών τους δεδομένων δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η DPC είχε ξεκινήσει έρευνα τον Ιανουάριο του 2020, εξετάζοντας κατά πόσο η συγκεκριμένη δυνατότητα του Tinder, με την ονομασία «Download My Data» («Κατέβασε τα δεδομένα μου»), συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).

Σε απόφαση που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, η DPC διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν παρείχε στους χρήστες το σύνολο των προσωπικών τους δεδομένων. Ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών παραλείπονταν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι χρήστες λάμβαναν μόνο μια συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων τους.

Στη Match Group επιβλήθηκε:

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Πρόστιμο ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσημη επίπληξη.

Υποχρέωση να προσαρμόσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της ώστε να συμμορφώνεται με τον GDPR, εντός τριών μηνών.

Εκπρόσωπος της Match Group δήλωσε ότι η εταιρεία θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

«Το Tinder συνεργάστηκε με την DPC καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τις δικλίδες προστασίας της ιδιωτικότητας που έχουμε αναπτύξει για τους χρήστες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Politico