Τα πρόστιμα αφορούν αισχροκέρδεια, αθέμιτες πρακτικές και απομιμητικά προϊόντα.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 676.320 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για παραβάσεις της νομοθεσίας στην αγορά, κατά το διάστημα από τις 27 Οκτωβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, από το συνολικό ποσό, 400.000 ευρώ αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, ενώ 136.820 ευρώ επιβλήθηκαν για υπερβάσεις του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους στην κατηγορία του κρέατος.

Τα μεγαλύτερα πρόστιμα επιβλήθηκαν στην επιχείρηση LIDL ΕΛΛΑΣ, στην οποία καταλογίστηκε ποσό 300.000 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.

Παράλληλα, πρόστιμο 100.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία doValue Greece για αθέμιτες και επιθετικές εμπορικές πρακτικές, κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Στον τομέα του κρέατος, η επιχείρηση ΜΠΙΚΑΣ ΑΕ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 103.161 ευρώ, ενώ σε δεύτερη επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 33.659 ευρώ, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι παραβάσεις αφορούν την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως και τις 3 Απριλίου 2026.

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Επιπλέον, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 112.250 ευρώ για παραβάσεις της γενικότερης νομοθεσίας της αγοράς, καθώς και 27.250 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με απομιμητικά προϊόντα. Στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου απομιμητικών ειδών, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 3.746 τεμάχια. Οι έλεγχοι της Αρχής συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.