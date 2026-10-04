Χαμηλότερο παραμένει το κόστος για τις αντλίες θερμότητας, παρά την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ακριβότερος θα είναι ο εφετινός χειμώνας για τα νοικοκυριά, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας αυξάνει αισθητά το κόστος θέρμανσης. Ανάλογα με το καύσιμο ή το σύστημα που χρησιμοποιείται, η πρόσθετη μηνιαία επιβάρυνση για μια τυπική κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ και να ξεπερνά τα 120 ευρώ.

Η σύγκριση με το 2025 δείχνει ότι τη μεγαλύτερη πίεση δέχονται όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο. Αυξημένο εμφανίζεται, όμως, και το κόστος για το φυσικό αέριο, τα κλιματιστικά και τις αντλίες θερμότητας. Στην ηλεκτρική θέρμανση, μάλιστα, η επιλογή τιμολογίου μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται μια τυπική κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων στην Αττική, με μέτρια μόνωση και ενεργειακή κλάση Ε. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου και καθημερινή λειτουργία της θέρμανσης για οκτώ ώρες.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή του στην Αττική κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης τον Οκτώβριο του 2025 ήταν περίπου 1,10 ευρώ το λίτρο, ενώ για τη νέα περίοδο το σενάριο υπολογισμού προβλέπει τιμή έως 1,75 ευρώ.

Για μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, με εκτιμώμενη κατανάλωση περίπου 190 λίτρων τον μήνα, η δαπάνη από περίπου 205 ευρώ πέρυσι ανεβαίνει κοντά στα 330 ευρώ. Η διαφορά προσεγγίζει έτσι τα 120 ευρώ τον μήνα, καθιστώντας το πετρέλαιο την επιλογή με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σε απόλυτους αριθμούς.

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Αύξηση καταγράφεται και στο φυσικό αέριο. Η τιμή της θερμικής κιλοβατώρας, από περίπου 4 λεπτά πέρυσι, υπολογίζεται ότι θα κινηθεί κοντά στα 7 λεπτά εφέτος. Για την ίδια κατοικία, η μηνιαία δαπάνη από περίπου 140 ευρώ πέρυσι ανεβαίνει κοντά στα 195 ευρώ, με την πρόσθετη επιβάρυνση να διαμορφώνεται γύρω στα 55 ευρώ.

Τι ισχύει με τη χρήση κλιματιστικών inverter

Ακριβότερη γίνεται και η χρήση κλιματιστικών inverter. Με βάση το σενάριο του «πράσινου» κυμαινόμενου τιμολογίου, η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας από περίπου 15 λεπτά πέρυσι εκτιμάται κοντά στα 20 λεπτά φέτος. Έτσι, το μηνιαίο κόστος θέρμανσης μιας κατοικίας 100 τετραγωνικών μέτρων αυξάνεται από περίπου 155 ευρώ στα 205 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 50 ευρώ.

Στην περίπτωση της ηλεκτρικής θέρμανσης, ωστόσο, η επιλογή τιμολογίου μπορεί να αλλάξει σημαντικά την εικόνα. Με ένα ανταγωνιστικό σταθερό πρόγραμμα, με χρέωση κοντά στα 11-12 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η ίδια δαπάνη μπορεί να περιοριστεί περίπου στα 120 ευρώ τον μήνα. Η απόσταση από τα περίπου 205 ευρώ του κυμαινόμενου τιμολογίου είναι μεγάλη, γεγονός που καθιστά την επιλογή προγράμματος ιδιαίτερα κρίσιμη για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια.

Χαμηλότερο παραμένει το κόστος για τις αντλίες θερμότητας, παρά την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Για μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται ότι από περίπου 110 ευρώ το 2025 ανεβαίνει κοντά στα 145 ευρώ φέτος. Η πρόσθετη επιβάρυνση κινείται επομένως γύρω στα 35-40 ευρώ τον μήνα.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι ο εφετινός χειμώνας φέρνει υψηλότερο κόστος για τις βασικές μορφές θέρμανσης, με μεγάλες όμως αποκλίσεις. Στο εξεταζόμενο σενάριο, το πετρέλαιο εμφανίζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, με περίπου 120 ευρώ επιπλέον τον μήνα, έναντι περίπου 55 ευρώ για το φυσικό αέριο, 50 ευρώ για τα κλιματιστικά και 35-40 ευρώ για την αντλία θερμότητας.

Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν σε δέκα ημέρες και θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου θα μπορέσουν να απορροφήσουν την πρόσθετη επιβάρυνση στους λογαριασμούς.