Ακόμη ένα όνομα έχει γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας, καθώς και της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου και της Οσίας Ταϊσίας.

Ως εκ τούτου, την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα:

Πελαγία

Πελαγούλα

Πελαγίνα

Πελαγίτσα

Πελαγιώ

Πελαγής

Πελάγιος

Η Οσία Πελαγία

Η Οσία Πελαγία, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 8 Οκτωβρίου, έζησε στην Αντιόχεια και σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ακολούθησε τον δρόμο της μετάνοιας και της ασκητικής ζωής.

Την ίδια ημέρα τιμάται και η Αγία Πελαγία η Παρθένος, η οποία καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Νουμεριανού.