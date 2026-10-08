Σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας, καθώς και της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου και της Οσίας Ταϊσίας.
Ως εκ τούτου, την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα:
- Πελαγία
- Πελαγούλα
- Πελαγίνα
- Πελαγίτσα
- Πελαγιώ
- Πελαγής
- Πελάγιος
Η Οσία Πελαγία
Η Οσία Πελαγία, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 8 Οκτωβρίου, έζησε στην Αντιόχεια και σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση ακολούθησε τον δρόμο της μετάνοιας και της ασκητικής ζωής.
Την ίδια ημέρα τιμάται και η Αγία Πελαγία η Παρθένος, η οποία καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και έζησε κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Νουμεριανού.