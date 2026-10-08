Ο Πίνατ ήταν στην… υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο.

Αφού έγινε διάσημος στην Ελλάδα, ο Πίνατ κάνει και διεθνή καριέρα πλέον, καθώς έκλεψε τις εντυπώσεις και στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Σάνον Κέιτ Κίνγκστον, δημοσιογράφος του ABC News, «μαγεύτηκε» με τον σκύλο του πρωθυπουργού, τον οποίο γνώρισε το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ κάλυπτε τη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πρέπει να πω ότι αυτή η δουλειά έχει τα τυχερά της, όπως το να γνωρίζεις τον αξιότιμο διπλωματικό εκπρόσωπο Πίνατ, μόνιμο κάτοικο του γραφείου του Έλληνα πρωθυπουργού και ένα πολύ καλό παιδί», έγραψε η Κίνγκστον σε ανάρτηση.

{https://x.com/shannonkreports/status/2107886817399669123}

Ο Πίνατ στην υποδοχή του Ρούμπιο

Όλα ήταν έτοιμα για την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν έκανε την εμφάνισή του ο Πίνατ στην είσοδο.

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Ο σκύλος κυκλοφορούσε με άνεση ανάμεσα στους δημοσιογράφους, τους φωτορεπόρτερ και τα τηλεοπτικά συνεργεία, αλλά φαίνεται ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για ένα παιχνίδι του, παρά για την επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Πάντως, έχοντας αρχίσει να κατακτά τις καρδιές και των ξένων δημοσιογράφων, ο Πίνατ έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται πως θα ακολουθήσει τα βήματα του Λάρι, του διάσημου γάτου της Ντάουνινγκ Στριτ.

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ