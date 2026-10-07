Μανιφέστο MAGA, σχολιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ για όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα.

Προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα MAGA. Επιχείρησε να συνδέσει τις αρχαίες αξίες με το «Πρώτα η Αμερική». Σαν προεκλογική ομιλία υποψήφιου προέδρου, με αμφιλεγόμενα σημεία σε ό,τι αφορά την ιστορική ακρίβειά τους. Έτσι «διαβάζουν» τα διεθνή ΜΜΕ τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τις χώρες της Δύσης να υιοθετήσουν τις αρχαιοελληνικές αξίες «του ηρωισμού, της τιμής και του καθήκοντος», συνδέοντας αυτά τα ιδανικά με την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική», σχολιάζει το Reuters.

«Στις ημέρες μας, έχει γίνει της μόδας να πιστεύει κανείς ότι ανοιχτόμυαλη εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνεται προτεραιότητα στην παγκόσμια κοινότητα έναντι του ίδιου του λαού της χώρας», επεσήμανε στην ομιλία ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι οι αρχαίοι Έλληνες «γνώριζαν πως δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό ή εγωιστικό στην αφοσίωση στο έθνος».

Ο Ρούμπιο είναι πιθανός διεκδικητής του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών για τη διαδοχή του Τραμπ, το 2028. Η ομιλία του θύμισε εκείνη του Τζ. Ντ. Βανς, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος παρουσίασε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη ως μια απομάκρυνση από τις κοινές δυτικές αξίες, προκαλώντας την αντίδραση ηγετών της «γηραιάς» ηπείρου. Ακολούθησε η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, τον Νοέμβριο του 2025, που προειδοποιούσε ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο «εξάλειψης του πολιτισμού», λόγω της μετανάστευσης και των προκλήσεων αναφορικά με την εθνική κυριαρχία.

{https://x.com/StateDept/status/2107864377281937656}

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«Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, επειδή η επόμενη δεκαετία και οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα», είπε ο Ρούμπιο από την Πνύκα. «Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην ηγεσία του κόσμου, ή θα συμβιβαστεί σε ένα μέλλον ατροφίας, υποτέλειας και παρακμής», συμπλήρωσε. «Υπό τον πρόεδρο Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν κάνει την επιλογή τους. Επιλέγουμε την ανυποχώρητη επιδίωξη της εθνικής ισχύος», υπογράμμισε.

{https://x.com/StateDept/status/2107864567808237588}

WP για Ρούμπιο: Ομιλία πολιτικού που προσπαθεί να κληρονομήσει το κίνημα MAGA

Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στην Ελλάδα ως ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης, αλλά εκφώνησε μια ομιλία που ταιριάζει περισσότερο σε έναν πολιτικό ο οποίος επιδιώκει να κληρονομήσει το κίνημα MAGA, σχολιάζει η Washington Post.

Με τη «σαρωτική» ομιλία του για τις αξίες του δυτικού πολιτισμού, επιχείρησε να εντάξει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ στην ευρύτερη δυτική παράδοση της εθνικής φιλοδοξίας και αναγέννησης, συνεχίζει η εφημερίδα. Η ομιλία αποτέλεσε μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας, με τέσσερις κάμερες, ανάμεσά τους μία σε γερανό, για κινηματογραφικά πλάνα του υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα, σημειώνει η Washington Post.

Πρόκειται για μια ομιλία που έγινε τη στιγμή που ο Τζ. Ντ. Βανς αρχίζει να διαμορφώνει το πλαίσιο της αναμενόμενης υποψηφιότητάς του για την προεδρία το 2028 και ενώ ο Ρούμπιο απορρίπτει κάθε ερώτηση για τις μελλοντικές πολιτικές φιλοδοξίες του.

Η WP παρατηρεί πως οι δηλώσεις του Ρούμπιο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γιατί δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά επιχείρησε να καθορίσει τι θα έπρεπε να κάνει η Αμερική στο μέλλον.

AP: Σαν προεκλογική ομιλία υποψήφιου για την προεδρία

Η «δραματική» ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό φάνηκε να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές φιλοδοξίες του, πέρα από τη θέση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, επισημαίνει και το Associated Press.

Το ύφος και το περιεχόμενο των δηλώσεων του Ρούμπιο, το συμβολικό σκηνικό και η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να μισθώσει τοπικό τηλεοπτικό συνεργείο για την κάλυψη της ομιλίας από διάφορες γωνίες λήψης- μεταξύ άλλων και με γερανό- «παρέπεμπαν περισσότερο σε προεκλογική ομιλία υποψήφιου για την προεδρία, παρά σε δημόσια τοποθέτηση στο πλαίσιο διπλωματικής επίσκεψης», σχολιάζει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

{https://x.com/StateDept/status/2107871064889921970}

Εξάλλου, ο πρώην γερουσιαστής- που είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τον Λευκό Οίκο το 2016- μίλησε για την ιστορία του δυτικού πολιτισμού κάνοντας αναφορά στη μετανάστευση της δικής του οικογένειας, εκφράζοντας κάποια στιγμή τον θαυμασμό του για το πώς ένας γιος Κουβανών μεταναστών μπόρεσε να γίνει υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Μαζί με τον Βανς, ο Ρούμπιο θεωρείται από τους βασικούς διεκδικητές να διαδεχθεί τον Τραμπ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, τον επόμενο μήνα.

{https://x.com/StateDept/status/2107859913338740862}

Τα αμφιλεγόμενα σημεία στην ομιλία του Ρούμπιο

Όμως, η ομιλία του Ρούμπιο περιείχε και ορισμένα σημεία αμφίβολης ιστορικής ακρίβειας, μεταξύ άλλων τον ισχυρισμό ότι οι ιδρυτές των ΗΠΑ είχαν υιοθετήσει την άμεση δημοκρατία για την οποία φημιζόταν η Αθήνα, αναφέρει το AP. Οι ιδρυτές ήταν καχύποπτοι με την άμεση δημοκρατία και για αυτό τον λόγο δημιούργησαν το Εκλεκτορικό Κολλέγιο, ως μηχανισμό ελέγχου της λαϊκής βούλησης, επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Επίσης, ο Ρούμπιο εξήρε τον Ισπανό κατακτητή Ερνάν Κορτές, ως κληρονόμο της αθηναϊκής αντίληψης για την εξερεύνηση και την επιδίωξη της γνώσης, για χάρη της ίδιας της γνώσης. Η εικόνα του Κορτές στη Λατινική Αμερική είναι εντελώς διαφορετική, όπου η ανατροπή της αυτοκρατορίας των Αζτέκων και άλλες αιματηρές κατακτήσεις έμειναν στη μνήμη για τον τεράστιο αριθμό νεκρών και την κλοπή θησαυρών, τονίζει το ΑP. Και η WP σημειώνει ότι στις διάφορες προσωπικότητες που συμπεριέλαβε ο Ρούμπιο στην ομιλία ήταν ο Ερνάν Κορτές, του οποίου η κατάκτηση της αυτοκρατορίας των Αζτέκων σημαδεύτηκε από ακραία βία.