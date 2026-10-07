Η ομιλία Ρούμπιο από την Πνύκα, το λίκνο της Δημοκρατίας.

Ιστορική ομιλία από τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και συγκεκριμένα από την Πνύκα. Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ που έχει πολύ υψηλές προσδοκίες για το προσωπικό του μέλλον, από τον Ιερό Λόφο της Αθήνας, την Εκκλησία του Δήμου της Αρχαίας Ελλάδας, ανακοίνωσε μια πολιτική πλατφόρμα συνδέοντας την Ελλάδα, «την κοινή μας Ιστορία με το μέλλον του πλανήτη». Φυσικά δεν «έφυγε» από την ρητοτική της MAGA (Make America Great Again) και με πολύ προσοχή δεν αναφέρθηκε στο Διεθνές Δίκαιο ειδικά για την περιοχή μας. Αίσθηση επίσης προκαλεί η αναφορά του για τους ισχυρούς και κυρίαρχους. «Με τον πρόεδρο Τραμπ οι ΗΠΑ επέλεξαν την ισχύ και την αποκατάσταση της κυριαρχίας. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν αφελείς, κατανοούσαν ότι η πολιτική απαιτεί σύνεση και διπλωματία αλλά ήξεραν να απειλούν με την άσκηση της ισχύος όταν η διπλωματία αποτύγχανε. Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να ανακτήσει αυτή την κυριαρχία όχι μόνο για το συμφέρον των ΗΠΑ αλλά και για τον δυτικό πολιτισμό μας».

Τι είπε ο Ρούμπιο από την Πνύκα

«Υπάρχουν σπουδαία ερείπια σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι τόποι όπου η Ιστορία μοιάζει να έχει εξαντλήσει τον εαυτό της, απομεινάρια μακρινών πολιτισμών που έχουν προ πολλού χαθεί από τη ζωντανή μνήμη. Όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική», είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών από την Πνύκα.

«Οι Έλληνες της αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά», τόνισε.

«Εδώ και 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρρευσαν κάτω από τη σκιά του», ανέφερε ο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι απόγονοι των ανθρώπων που τον έχτισαν, «οι γιοι της Αθήνας και της Ρώμης», μετέφεραν τον πολιτισμό τους μέχρι τις άκρες της Γης.

«Στέκομαι εδώ για να μαρτυρήσω ένα χρέος που κανένα πέρασμα του χρόνου και καμία γεωγραφική απόσταση δεν μπορούν ποτέ να σβήσουν», συνέχισε. «Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της χώρας μου, είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι η ελληνική επιρροή είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική των αμερικανικών θεσμών, στους επιβλητικούς κίονες, στους τρούλους και στα μνημεία της αμερικανικής πρωτεύουσας. Στάθηκε στη Φιλαδέλφεια, την πόλη όπου γεννήθηκε το αμερικανικό Σύνταγμα, επισημαίνοντας ότι ακόμη και το όνομά της είναι ελληνικό.

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{https://x.com/StateDept/status/2107868799634747481}

«Η ιστορία της Ελλάδας μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας»

«Πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που άντλησαν οι πρόγονοί μας από αυτόν τον τόπο. Η ιστορία της Ελλάδας μας δείχνει μια εικόνα του εαυτού μας. Ότι είμαστε κληρονόμοι μεγάλων ηρώων και πρέπει να είμαστε βαθιά υπερήφανοι για την καταγωγή μας. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η σπουδαιότερη που γνώρισε ο άνθρωπος και άρχισε εδώ. Μπορούμε να ανακαλύψουμε από εδώ ξανά το θάρρος και τη δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε σήμερα».

{https://x.com/StateDept/status/2107860296056381917}

«Η φιλία μας χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του έθνους μας»

«Τώρα υπάρχει ξανά πόλεμος, ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, επιθετικότητα, τρομοκρατία. Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τους δεσμούς και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτές τις απειλές», υπογράμμισε ο Ρούμπιο.

«Η φιλία μας χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια του έθνους μας», είπε για τις σχέσεις Ελλάδας- ΗΠΑ, κάνοντας αναφορά στην Ελληνική Επανάσταση.

«Έχουμε να μάθουμε πολλά από την αρχαία Ελλάδα»

«Έχει γίνει μόδα στις ημέρες μας ότι οι πεφωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει προτεραιότητα στην παγκόσμια κοινότητα έναντι του λαού σου. Σε αυτά έχουμε να μάθουμε πολλά από την αρχαία Ελλάδα», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Πίστευαν με πάθος στο ιδανικό του σπουδαίου ανδρός, που κερδίζει με τις πράξεις τους. Πίστευαν παράλληλα ότι η δόξα κερδίζεται με μεγάλα επιτεύγματα που ξεπερνούν τον εαυτό. Οι ήρωες τους ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν τίμημα για έναν σκοπό αντάξιο της αφοσίωσής τους. Το έκανε ο Σωκράτης, ή οι 300 Σπαρτιάτες, το βλέπουμε και στο έπος του Αχιλλέα», συμπλήρωσε.

«Αυτές είναι οι ιδιότητες που διαμόρφωσαν την ηθική της Δύσης, από τον οσιομάρτυρα που δεν πρόδωσε την πίστη του, μέχρι τον πατριώτη. Από τους Έλληνες κληρονομήσαμε την αίσθηση καθήκοντος, την αφοσίωση σε έναν ηθικό κώδικα, την αφοσίωση στην πατρίδα», πρόσθεσε.

«Η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τη μακρόχρονη νάρκη»

«Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τη μακρόχρονη νάρκη και να αναζωπυρώσει φωτιά που άναψε εδώ πριν από χιλιάδες χρόνια. Τα πρώτα σημάδια φαίνονται», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της μετατόπισης, ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε ξανά ότι είναι απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ στην ενέργεια, τη μετανάστευση, την άμυνα, που η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου στη συνεργασία με τον στρατό μας. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμα», πρόσθεσε και σημείωσε για την Ευρώπη:

«Το όνειρό μας είναι μια συμμαχία που η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της».

«Φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας κάνει να ξεχωρίζουμε»

«Αυτοί που έχτισαν τον Παρθενώνα πίστευαν ότι η υψηλότερη φιλοδοξία στη ζωή ήταν να υπερβαίνεις τους άλλους. Από αυτό τον αδιάκοπο αγώνα για διάκριση προήλθε μεγάλη άνθιση στην τέχνη, τη φιλοσοφία, την πολιτική, στη διανοητική ενέργεια που θα μετέτρεπε μια ομάδα μεσογειακών πόλεων σε γενέτειρα του μεγαλύτερου πολιτισμού», συνέχισε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Σήμερα, υπερβολικά μεγάλο μέρος της Δύσης έχει ξεχάσει αυτή την ποιότητα. Φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Η ευημερία μας έγινε κατά κάποιο τρόπο λόγος ντροπής», ανέφερε.

«Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία»

«Δεν ήταν απλά τύποι μιας συγκεκριμένης φιλοσοφικής σχολής, αλλά τα χαρακτηριστικά ενός λαού», δήλωσε. «Στα πράγματα για τα οποία πολεμούσαν, ζούσαν και πέθαιναν», πρόσθεσε.

«Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία», υπογράμμισε. «Πολλά από όσα γνωρίζουμε για αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται από διηγήσεις Ελλήνων», πρόσθεσε.

«Ακόμα και η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ»

«Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης τη δυτική φιλοσοφία», επεσήμανε ο Ρούμπιο. Ακόμα και η λέξη πολιτική έχει τις ρίζες της εδώ, συμπλήρωσε.

«Αυτά που οφείλουμε σε αυτό τον τόπο ως Αμερικανοί και ως Δύση είναι πολύ βαθύτερα», συνέχισε. «Στην Αθήνα γίναμε μάρτυρες όλων των θεμελιωδών γνωρισμάτων που θα καθόριζαν αργότερα τη Δύση».

Η ομιλία Ρούμπιο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyqejr72549?integrationId=40599y14juihe6ly}