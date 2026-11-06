Ο Βέλγος πρωθυπουργός υπέβαλε την παραίτησή του πριν από λίγες μέρες όταν οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό έφτασαν σε αδιέξοδο.

Ο βασιλιάς του Βελγίου, Φελίπε αρνήθηκε την Παρασκευή την παραίτηση που του υπέβαλε πριν από λίγες μέρες ο πρωθυπουργός της χώρας Μπαρτ Ντε Βέβερ, ζητώντας του να συνεχίσει άμεσα τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό».

«Ο βασιλιάς αποφάσισε να αρνηθεί την παραίτηση του πρωθυπουργού και του ζήτησε να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις για τον προϋπολογισμό άμεσα» ανακοίνωσε το παλάτι.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός υπέβαλε την παραίτησή του πριν από λίγες μέρες όταν οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό έφτασαν σε αδιέξοδο. Έκτοτε, ο βασιλιάς Φελίπε συναντήθηκε με τους πέντε ηγέτες των κομμάτων που συστήνουν την κυβέρνηση και κατέληξε ότι υπάρχει ακόμα η πιθανότητα συμφωνίας υπό την πρωθυπουργίας του Ντε Βέβερ.

«Μετά τις συναντήσεις με τους ηγέτες των πέντε κομμάτων της πλειοψηφίας, ο βασιλιάς παρατήρησε πως ο καθένας από αυτούς επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα… Ο βασιλιάς επίσης έλαβε μία επίσημη δέσμευση και από τους πέντε ηγέτες ότι τα κόμματά τους είναι έτοιμα να κάνουν υποχωρήσεις προκειμένου να έρθουν σε συμφωνία με την κυβέρνηση»« πρόσθεσε το παλάτι.

Ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να καλύψει ένα δημοσιονομικό κενό 10 δισ. ευρώ έως το 2029, οι εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού βρίσκονται σε αντιπαράθεση σχετικά με το πού θα βρεθούν τα χρήματα.

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Το φλαμανδικό κόμμα των Σοσιαλιστών, Vooruit πιέζει ώστε όσοι έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα να συνεισφέρουν περισσότερο, ωστόσο το γαλλόφωνο κεντροδεξιό Μεταρρυθμιστικό Κίνημα το απέκλεισε, ενώ τάχθηκε επίσης κατά της μεταρρύθμισης του ΦΠΑ.

Ο Ντε Βέβερ, ο οποίος προηγουμένως είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει η νέα χρονιά με έναν προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης, επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα, ότι η χώρα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να καταφύγει ξανά σε αυτόν.

Σύμφωνα με το εν λόγω σύστημα, η κυβέρνηση μπορεί να δαπανά, ανά μήνα, το 1/12 του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. «Πρόκειται για μια τρομερή αποτυχία εκ μέρους της κυβέρνησης», δήλωσε ο Ντε Βέβερ προς τα μέλη του κοινοβουλίου, ανακοινώνοντας παράλληλα πριν υποβάλει την παραίτησή του.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί εκ νέου με τον βασιλιά σε 10 ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου, προκειμένου να τον ενημερώσει για την πρόοδο, όπως ανακοίνωσε το παλάτι.

Με πληροφορίες του Politico