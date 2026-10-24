Τα επεισόδια ήταν περιορισμένης έκτασης σε σύγκριση με τις ταραχές που είχαν σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα στο Βέλγιο και τη γειτονική Γαλλία.

Επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο (24/10) στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης με βασικό αίτημα τη βελτίωση των συνθηκών στο εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου.

Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού εναντίον διαδηλωτών, ενώ καταγράφηκαν συγκρούσεις στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νεαρής ηλικίας, συμμετείχαν στη συγκέντρωση, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες. Οι διαδηλωτές ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και καταγγέλλουν υπερβολική χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις.

{https://x.com/Reuters/status/2114029181398905135}

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Reuters, σε ένα από τα επεισόδια αστυνομικοί καταδίωξαν διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους έπεσαν στο έδαφος. Ο ίδιος ανέφερε ότι αστυνομικοί κλότσησαν έναν από τους συγκεντρωμένους.

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{https://x.com/ferozwala/status/2114035442148581841}

Παράλληλα, ομάδα διαδηλωτών συγκέντρωσε πινακίδες σήμανσης και άλλα αντικείμενα πάνω σε σωρό από ενοικιαζόμενα ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια, επιχειρώντας να προκαλέσει φωτιά.

Σε άλλο σημείο, οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν συγκεντρωμένους.