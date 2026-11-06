«Ακόμα και τις όποιες εξαγγελίες του τις παρέπεμψε στις ελληνικές καλένδες, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι προϋπόθεση της όποιας χρηματοδότησης είναι η υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών αντιλαϊκών προαπαιτούμενων.»

Σκληρή κριτική στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ασκεί το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντάς την «μνημείο θράσους και προκλητικότητας».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση «Η ομιλία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ήταν πραγματικό μνημείο θράσους και προκλητικότητας, αφού ξεκαθάρισε ότι θα δοθούν λιγότερα κι από τα ψίχουλα για τις εκρηκτικές ανάγκες της λειτουργίας των δήμων, των δομών και των υπηρεσιών τους. Ακόμα και τις όποιες εξαγγελίες του τις παρέπεμψε στις ελληνικές καλένδες, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι προϋπόθεση της όποιας χρηματοδότησης είναι η υλοποίηση μιας σειράς σημαντικών αντιλαϊκών προαπαιτούμενων.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είχε το θράσος να εγκαλέσει τους εκλεγμένους, που διεκδικούν τα αυτονόητα για τις ανάγκες του λαού, ότι στερούνται “σοβαρότητας” και θέτουν τη χώρα σε περιπέτειες προσπαθώντας να κρύψει ότι η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του είναι αυτή που βάζει τον λαό μας σε περιπέτειες και σε “καθήλωση” των δικαιωμάτων του. Η σταθερότητα, όμως, για τον λαό βρίσκεται στη σύγκρουση και στην αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής και το ΚΚΕ με τους εκλεγμένους του στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για να δυναμώσει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης».