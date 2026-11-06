Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς.

Το «Κάμπινγκ» επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA, με τους ενοίκους του «Άλλου Κόσμου» να προσπαθούν να κρατήσουν μυστικά που δεν πρέπει να αποκαλυφθούν.

Η εξαφάνιση του συνεργάτη της Αλέκας εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα, ενώ τα χρήματα που πλημμυρίζουν το κάμπινγκ προκαλούν αντιδράσεις. Την ίδια στιγμή, οι οικογενειακές εντάσεις μεγαλώνουν, αναπάντεχα μυστικά βγαίνουν στο φως και μια παρακολούθηση οδηγεί σε μια αποκάλυψη που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Κάμπινγκ»:

Επεισόδιο 19 (Δευτέρα 9 Νοεμβρίου)

Η Αλέκα συνεχίζει να «ψαρεύει» τον Σοφοκλή, τη Μαριάννα και τον Ιορδάνη, προσπαθώντας να μάθει περισσότερα για την εξαφάνιση του συνεργάτη της.

Ο Τάσος, από την πλευρά του, προβληματίζεται έντονα, καθώς αδυνατεί να εξηγήσει πώς βρέθηκαν ξαφνικά τόσα χρήματα στο ταμείο της ταβέρνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Φοβούμενη μήπως αποκαλυφθεί το μυστικό που μοιράζεται με τον Λουκά, η Γιώτα ζητά από τον Σοφοκλή να διώξει τον Ιορδάνη και την οικογένειά του από το κάμπινγκ.

Την ίδια ώρα, η Νίτσα παραμονεύει και βρίσκεται πολύ κοντά στην αποκάλυψη των παράνομων ενέργειών του…

Επεισόδιο 20 (Τρίτη 10 Νοεμβρίου)

Ο Ιορδάνης προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια της Νίτσας και της προτείνει να αναλάβει εκείνη το μαγείρεμα στην ταβέρνα του Τάσου και της Στέλλας.

Μπροστά στα «λεφτά με ουρά» που εισρέουν στο κάμπινγκ, η Νίτσα μοιάζει να παθαίνει επιλεκτική αμνησία για όσα έλεγε μέχρι πρότινος για εκείνον. Την ίδια στιγμή, ο μηχανόβιος που εμφανίζεται ως σχέση της Εύας προκαλεί την αντίδραση όλων των μελών της οικογένειας Γιαλαμά.

Ο Λουκάς ζητά τη βοήθεια της Μαριάννας για να φτιάξουν ένα βιντεάκι, όμως η Γιώτα τούς πιάνει σε μια πολύ… δημιουργική στιγμή! Η Ιωάννα μαθαίνει για την ύπαρξη ενός τάφου και αποφασίζει να παρακολουθήσει από μακριά τους ενοίκους του κάμπινγκ. Αυτό που ανακαλύπτει την αφήνει άφωνη, αλλά και με ένα χαμόγελο θριάμβου. Επιτέλους, τους τσάκωσε…