«Αυτή η πλάκα θα τελειώσει, ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς, θα πω αυτό που είπε η κ. Μπακογιάννη, κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου...», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Νέα σκληρή απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις αιχμές περί διαφθοράς κατά της κυβέρνησής του έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Παρίσι, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επιστρατεύει τη «λάσπη» και τη «συκοφαντία» κάθε φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα.

«Ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα ή αλλιώς κλείστε το στόμα σας, πουλάκια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega News, δανειζόμενος τη φράση της Ντόρας Μπακογιάννη.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια και τις τράπεζες, ενώ αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Γαλλία, στην άνοδο της ακροδεξιάς, στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/videos/1145788318410632/}

Αναλυτικά:

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«Η Ευρώπη είναι σαν να υπνοβατεί προς τον γκρεμό»

«H Γαλλία είναι μια χώρα όχι μόνο σε κρίση οικονομική, αλλά και σε κρίση κοινωνική, που πιστεύω ότι κατοπτρίζει την κοινωνική κρίση που περνάει όλη η Ευρώπη. Τσίπρας: Ήρθα στο Παρίσι διότι έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και προσωπικό, για τις πολιτικές διεργασίες και τις κοινωνικές διεργασίες. Η Γαλλία ήταν πάντοτε ένα κοινωνικό και πολιτικό εργαστήριο. Και όσα συμβαίνουν εδώ κι όσα θα συμβούν εδώ θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια εικόνα ανόδου, δυστυχώς, της ακροδεξιάς στις δύο κομβικές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Βλέπουμε όμως, από την άλλη μεριά, ότι υπάρχει και μια ελπίδα από τη συντονισμένη αντίδραση, αντίσταση και διεκδίκηση των κοινωνικών δυνάμεων, αλλά υπάρχει και μια ελπίδα από την άνοδο της αριστεράς που διεκδικεί μια άλλη πολιτική, όχι διαλύοντας την Ευρώπη, όπως θέλει η ακροδεξιά, αλλά διεκδικώντας μια άλλη Ευρώπη, πιο κοινωνική, με κοινωνική συνοχή, με μια προοπτική στήριξης των νέων ανθρώπων και των εργαζόμενων», είπε ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε:

«Ο κ. Μακρόν είναι ο κύριος εκφραστής μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης που ακολουθούν και τα κεντροδεξιά και τα κεντρώα κόμματα στην Ευρώπη, και ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας που μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Και το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι το γεγονός ότι εδώ και 5 ολόκληρα χρόνια η Ευρώπη δεν παίρνει καμία διπλωματική πρωτοβουλία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Έχετε δει να υπάρχει καμία, κανένα αποτέλεσμα από αυτές τις κυρώσεις; Θα έπρεπε η Ευρώπη να πάρει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον παγκόσμιο πόλεμο και όχι να στέλνει όπλα στο μέτωπο. Στέλνοντας όπλα στο μέτωπο δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βεβαίως, έπρεπε να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, γιατί είναι παράνομη η εισβολή της Ρωσίας. Όμως έχουν περάσει 5 χρόνια, αυτός ο πόλεμος διαρκεί περισσότερο ακόμα κι από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και η Ευρώπη είναι σαν να υπνοβατεί προς τον γκρεμό. Είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας», είπε ακόμα ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

«Ποιος έχει αποφασίσει να μετατραπεί η ευρωπαϊκή οικονομία σε πολιτική, σε πολεμική οικονομία;»

«Με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες διεκδικείς μια λύση η οποία θα είναι λύση συμβιβασμού για να τερματιστεί ένας πόλεμος ο οποίος δημιουργεί αυτή τη στιγμή τεράστιο αδιέξοδο σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Και θέλω να, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ποιος έχει αποφασίσει να μετατραπεί η ευρωπαϊκή οικονομία σε πολιτική, σε πολεμική οικονομία; Ποιος έχει αποφασίσει όλα αυτά τα χρόνια να συνεχίζεται μια στρατηγική αδιέξοδη σε σχέση με τη διαχείριση του ενεργειακού ζητήματος; Είναι δυνατόν, σε συνθήκες κρίσης σαν τη σημερινή, να υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο χρηματιστήριο ενέργειας και να πολλαπλασιάζονται οι τιμές και του φυσικού αερίου και να παίρνουν όλες την ανώτερη τιμή και να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σ' αυτό το ενεργειακό αδιέξοδο, όταν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργειακή αυτονομία;

Διότι, επιβάλλει διαρκώς κυρώσεις προς τη Ρωσία και δεν αναζητεί μια διπλωματική λύση. Άρα, λοιπόν, αυτές οι πολιτικές έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ποιος έχει αποφασίσει να συνεχίζεται μια λογική αδιέξοδη σε σχέση με την κοινωνική συνοχή; Να αποσύρονται κονδύλια από τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής και να πηγαίνουν όλα στην πολεμική βιομηχανία; Ποιος έχει αποφασίσει να μη χρησιμοποιηθούν εργαλεία που αξιοποιήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, όπως αυτά της αμοιβαιοποίησης του χρέους που δημιούργησαν το Ταμείο Ανάκαμψης, που ήταν μια ανάσα, αλλά ήταν έγινε και τελείωσε; Και από εδώ και στο εξής όλα θα πηγαίνανε στην ενίσχυση της άμυνας. Αυτές είναι πολιτικές επιλογές», δήλωσε.

«Αυτή η αίσθηση του κινδύνου από την πιθανότητα νίκης της ακροδεξιάς και της Λεπέν για πρώτη φορά, σε μια πολύ σημαντική για την Ευρώπη, χώρα. Η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις στον πρώτο γύρο δεν θα έχουν ένα κοινό υποψήφιο. Όμως νομίζω ότι αυτός ο οποίος θα καταφέρει να βγει πρώτος από όλους τους υπόλοιπους προοδευτικούς υποψήφιους θα έχει τη στήριξη όλων και θα είναι μια πάρα πολύ σκληρή μάχη αυτή που θα γίνει τον Απρίλιο στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, που θα κρίνει πολλά για το μέλλον της Ευρώπης», τόνισε ακόμα.

«Το μακρύ χέρι του συστήματος η Λεπέν»

«Οι εκλογές στη Γαλλία είναι προεδρικές με 2 γύρους, και δίνεται πάντα αυτή η δυνατότητα. Θυμίζω ότι κι άλλες φορές η ακροδεξιά εδώ στη Γαλλία ήταν στον δεύτερο γύρο, αλλά ενώθηκε όλο το δημοκρατικό τόξο απέναντι στην προοπτική ανάδειξης του υποψήφιου ή της υποψήφιας της ακροδεξιάς σε πρόεδρο της Γαλλίας. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι πολύ μεγαλύτερες από κάθε άλλη φορά, και αυτό πρέπει να προβληματίσει και να θέσει σε εγρήγορση όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες, διότι η Ευρώπη θα είναι πολύ διαφορετική την επόμενη μέρα», τόνισε ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε: «Δεν πιστεύω ότι η Λεπέν θα ακολουθήσει μια αντισυστημική πολιτική. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό. Η ακροδεξιά έχει αντισυστημικό προσωπείο, αλλά είναι μια από τις πιο συστημικές δυνάμεις. Το μακρύ χέρι του συστήματος, η Λεπέν θα συνεχίσει αυτή την πολιτική της υποταγής στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα θα κάνει όμως μια στροφή στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής, στο επίπεδο των ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, το οποίο θα είναι ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Γαλλία».

«Η διεκδίκηση είναι χαρά πάνω απ’ όλα»

«Εγώ χθες περπάτησα σε μια πραγματική λαοθάλασσα. Ήταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στον δρόμο όλων των ηλικιών, κυρίως όμως νέοι άνθρωποι, οι οποίοι τραγουδάγανε, οι οποίοι, είχαν έναν ενθουσιασμό, διεκδικούσαν, και η διεκδίκηση, ξέρετε, στη δημοκρατία είναι χαρά πάνω απ' όλα. Υπάρχουν πάντοτε κάποιες ομάδες, κάποιες μικρές, που η δράση τους αποπροσανατολίζει, αλλά όταν υπάρχει ένας τόσο μεγάλος όγκος, όταν η κοινωνία βγαίνει στον δρόμο, τότε νομίζω ότι όλα αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας είναι ίδιες με της Ελλάδας και έχουν διπλάσιους μισθούς»

«Εδώ βγαίνουν στον δρόμο, αλλά, αλλά οι τιμές που έχουν στα σούπερ μάρκετ γιατί επισκέφτηκα κάνα δυο σούπερ μάρκετ αυτές τις μέρες, είναι παρόμοιες, μπορεί και χαμηλότερες από αυτές που βρίσκουμε στην Αθήνα. Ενώ οι μισθοί στη Γαλλία είναι διπλάσιοι από αυτούς που έχουμε στην Ελλάδα. Ο μέσος μισθός στη Γαλλία είναι 44.000 ευρώ. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 19.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι εδώ εξεγείρονται και βγαίνουν στον δρόμο, ενώ η πίεση που δέχονται σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, αναλογικά σε σχέση με τη δύναμη, με την πίεση που δέχονται οι Έλληνες πολίτες, είναι πολύ μικρότερη, Και αναρωτιέμαι αν αυτό, αν αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει σε σχέση με το τι θα γίνει στο μέλλον, αν δεν υπάρξει πολιτική διέξοδος, διότι οι κοινωνικές αντιστάσεις, η κοινωνική διαμαρτυρία, ακόμα κι αυτό που κάποιοι ονομάζουν εξεγέρσεις, ονομάζουν εξεγέρσεις, πρέπει να έχει μια διέξοδο πολιτική, να γίνονται καλύτερα τα πράγματα, να αλλάζουν προς όφελος των πολλών. Και αυτό απαιτεί πολιτική πρόταση, και πολιτική αλλαγή», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Οι Έλληνες βιώνουν ενδεχομένως δυσκολότερη περίοδο απ’ αυτή των μνημονίων»

«Αντίπαλος των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να είναι η δεξιά, πρέπει να είναι σήμερα η Ν.Δ., ο κ. Μητσοτάκης, και όχι η μία πολιτική δύναμη απέναντι στην άλλη, απέναντι στην άλλη. Και σε ό,τι με αφορά, αυτό θα ακολουθήσω μέχρι τέλους και θα μιλάω με όρους προγραμματικούς για την ανάγκη συνεννόησης, προκειμένου να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική. Σήμερα, σήμερα οι Έλληνες πολίτες βιώνουν μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά σκληρή, θα έλεγα, ίσως και σκληρότερη από την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων, όταν μειώθηκαν μισθοί και οι συντάξεις, ιδιαίτερα την πρώτη 5ετία. Βλέπω τα στατιστικά στοιχεία που βγαίνουν από την ΕΛΣΤΑΤ τη Γιουροστάτ, και βλέπω ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 5- 6 μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους στην Ε.Ε», σημείωσε.

«Και οι τράπεζες κάνουν τη διαφορά»

«Νομίζω ότι τα κοινωνικά ζητήματα είναι αυτά τα οποία θα κρίνουν, και το τι και πώς τοποθετείται ο καθένας και η καθεμία απέναντι σ' αυτά. Θα κρίνουν και την έκβαση της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ που κάνουν τη διαφορά. Είναι και οι τράπεζες που κάνουν τη διαφορά. Η διαφορά επιτοκίου καταθέσεων, επιτοκίου χορηγήσεων στη Γαλλία, είναι μόλις 1%. Η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων καταθέσεων στην Ελλάδα, είναι 2,76%,που σημαίνει, που σημαίνει ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς, ως χώρα, έχουμε ένα σύστημα τραπεζικό το οποίο, δεν χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία, και κλέβει ουσιαστικά, τους δανειολήπτες και τους καταθέτες», συνέχισε.

Ηλεκτρική διασύνδεση

«Όταν περνάει ένα υποβρύχιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ακόμα και αν αυτό το καλώδιο περνάει από την υφαλοκρηπίδα, , αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη ότι περνάει από την υφαλοκρηπίδα, συνεπώς εδώ βρισκόμαστε, σε μια μεγάλη ένταση και στα πρόθυρα ακόμα και, ακόμα και βίαιων ενεργειών, επιχειρήσεων στην θάλασσα για κάτι το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος,… αναρωτιέμαι, εάν τα πράγματα είναι έτσι, γιατί είναι έτσι; γιατί αυτές οι ενέργειες που κάνει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έγιναν πριν από ένα χρόνο, όταν τουρκικά πολεμικά απέτρεψαν, λίγο έξω από τα χωρικά μας ύδατα, λίγο έξω από την Κάσο, την πόντιση του καλωδίου, και εύχομαι ότι αυτή η υπόθεση να λήξει ομαλά όπως αρμόζει σε δύο γειτονικές χώρες, που πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, και να προωθούν τέτοιας σημασίας έργα, όπως αυτό της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, που θέλω να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει με άλλη ονομασία τότε, το Eurasia Interconnector, είχε ξεκινήσει επί των ημερών μου», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα ή κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου»

«Αυτή ότι αυτή η προσπάθεια, της λάσπης, τοξικότητας, συκοφαντίας, έχει πάρα πολύ κοντά ποδάρια, και κάθε φορά που, βρισκόμαστε μπροστά σε, αδιέξοδα οικονομικά και κοινωνικά, κάθε φορά που ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς επιστρέφει σε αυτή τη γνωστή τακτική της λάσπης, διότι ξέρετε κάτι, η συκοφαντία είναι δίδυμη, αδελφή της διαφθοράς, αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια, αν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για εμένα και την κυβέρνησή μου, πιστεύετε ότι 7μιση χρόνια τώρα που είναι ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην περίοδο που ήμουν, ιδίως στην περίοδο που ήμουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήμουν στη Βουλή, στην αντιπολίτευση, δεν θα είχε αναδείξει αυτή την υπόθεση, εγώ λοιπόν μίλησα με τον πιο σκληρό τρόπο και τον επαναλαμβάνω, αυτή η πλάκα θα τελειώσει, ή θα μιλήσουμε με στοιχεία και ονόματα, ή αλλιώς, θα πω αυτό που είπε η κ. Μπακογιάννη, κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου...», είπε ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ποινικοί Κώδικες

«Είναι γελοία η συζήτηση για τους Ποινικούς Κώδικες. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε και μας παραδόθηκε ένας κώδικας. Και προγραμματίζονταν τότε να ψηφιστεί μετά τις ευρωεκλογές, αποφάσισαν να προχωρήσουμε νωρίτερα ημερομηνιακά, όμως ήταν ανοιχτή η Βουλή. ούτε είχα παραιτηθεί, η Βουλή ήταν ανοιχτή. Είχα προαναγγείλει τις εκλογές και υπήρξαν φωνές από τον νομικό κόσμο και από πολιτικούς μου αντιπάλους που προέτρεπαν την κυβέρνηση τότε να μην αφήσει στα συρτάρια μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση. Μεταξύ αυτών ο Ευάγγελος Βενιζέλος», δήλωσε ακόμα και συνέχισε: «Η ολική αναμόρφωση των ποινικών κωδίκων, που σας εξήγησα μέσα από ποια διαδικασία γίνεται, συμμετοχή επιστημόνων, τα κόμματα όλα συμμετέχουν, πολυετής διαδικασία, και είναι άλλο οι τροποποιήσεις στον κώδικα, που μπορεί να γίνονται κάθε τρεις και λίγο και για την οποία ευθύνη έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση να την τροποποιήσει. Μια τέτοια τροποποίηση των κωδίκων έγινε, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. τον Νοέμβριο του 2019. Ο Βελόπουλος βρέθηκε σε τεχνητό οφσάιντ».