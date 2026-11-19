Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, τόσο τα χαρακτηριστικά όσο και ο χρόνος κυκλοφορίας του Fast Switch παραμένουν ανοιχτά.

Μια νέα λειτουργία με την ονομασία Android Fast Switch φαίνεται πως ετοιμάζει η Google, με στόχο να διευκολύνει τη χρήση του ίδιου αριθμού κινητού τηλεφώνου σε δύο διαφορετικές συσκευές.

Η νέα δυνατότητα θυμίζει το iPhone Handoff της Apple και φιλοδοξεί να κάνει την εναλλαγή μεταξύ δύο τηλεφώνων πιο εύκολη και άμεση, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά χειροκίνητη μεταφορά της eSIM.

Οι πρώτες πληροφορίες προέρχονται από κώδικα που εντοπίστηκε σε πρόσφατη ενημέρωση της εφαρμογής SIM Manager της Google. Παρότι η λειτουργία βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, οι σχετικές αναφορές αποκαλύπτουν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που ενδέχεται να διαθέτει.

Πώς θα λειτουργεί το Android Fast Switch

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το Fast Switch θα επιτρέπει τη χρήση ενός αριθμού τηλεφώνου σε δύο συσκευές Android, μεταφέροντας αυτόματα την πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνο που χρησιμοποιεί ενεργά ο κάτοχός του.

Σήμερα, η μεταφορά μιας eSIM από τη μία συσκευή στην άλλη απαιτεί συγκεκριμένα χειροκίνητα βήματα. Η νέα λειτουργία της Google αναμένεται να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία, επιτρέποντας την εναλλαγή χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να ασχολείται κάθε φορά με τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM.

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Με αυτόν τον τρόπο, κάποιος που χρησιμοποιεί δύο κινητά τηλέφωνα θα μπορεί να μεταβαίνει από το ένα στο άλλο, διατηρώντας την πρόσβαση στην ίδια τηλεφωνική γραμμή.

Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί

Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Ειδικότερα, φαίνεται πως ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να έχει χρησιμοποιήσει χειροκίνητα την κάρτα SIM τουλάχιστον μία φορά σε κάθε συσκευή, προτού μπορέσει να ενεργοποιήσει την κοινή χρήση.

Παράλληλα, η Google φέρεται να προετοιμάζει προειδοποιήσεις σχετικά με την μη συμβατότητα ορισμένων καρτών SIM με τη συγκεκριμένη λειτουργία. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι προϋποθέσεις που θα καθορίζουν ποιες κάρτες θα υποστηρίζονται.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από τα μηνύματα της εφαρμογής είναι ότι το Fast Switch προορίζεται για προσωπική χρήση από τον ίδιο κάτοχο και όχι για την κοινή χρήση μιας τηλεφωνικής σύνδεσης με κάποιο άλλο άτομο. Για την ενεργοποίησή του, οι δύο συσκευές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον ίδιο Λογαριασμό Google, ενώ θα απαιτείται και η αποδοχή του σχετικού αιτήματος κοινής χρήσης.

Πότε θα γίνει διαθέσιμο και ποιες συσκευές θα το υποστηρίζουν

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα αφορά τις συσκευές που θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Android Fast Switch. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε υποστήριξη των Pixel, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η λειτουργία θα διατεθεί σε όλα τα μοντέλα ή θα περιοριστεί σε συγκεκριμένες συσκευές.

Επίσης, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το αν η νέα δυνατότητα θα περιορίζεται στη μεταφορά της πρόσβασης στο δίκτυο ή αν θα περιλαμβάνει και άλλες λειτουργίες συγχρονισμού μεταξύ των δύο τηλεφώνων, όπως το ιστορικό κλήσεων.

Πηγή: androidauthority