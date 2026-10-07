Το «ευχαριστώ» του Λιονέλ Μέσι μετά το «αντίο» στην εθνική Αργεντινής.

Λιγότερες από 24 ώρες μετά το τελευταίο του ματς με την εθνική Αργεντινής, ήδη στον Λιονέλ Μέσι λείπει η φανέλα της «αλμπισελέστε». Αλλά ξέρει ότι πήρε τη σωστή απόφαση, όπως τονίζει σε ανάρτησή του.

Ο 39χρονος πέτυχε το τελευταίο του γκολ με την εθνική Αργεντινής, στο φιλικό ματς κόντρα στο Μπενίν (3-0), που θα μείνει στην ιστορία ως το «αντίο» ενός θρύλου του ποδοσφαίρου στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Στην ανάρτησή του, ο Μέσι εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για όσους ήταν στο πλευρό του σε αυτό το ταξίδι με την «αλμπισελέστε» και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Ντιέγκο Μαραντόνα, ενώ δημοσίευσε ένα story και για τον πατέρα του, που πέθανε τον Αύγουστο.

Η ανάρτηση του Μέσι συγκέντρωσε πάνω από 8,7 εκατ. likes στο Instagram και αναρίθμητα σχόλια, ανάμεσά τους και ένα με ιδιαίτερη βαρύτητα: από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Λιονέλ Μέσι: Σας αγαπώ όλους, θα μου λείψετε

«Χθες ήταν το τελευταίο ματς μου και ήδη μου λείπει να φοράω το γαλάζιο και το λευκό. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο με χαρά αλλά και κάποια λύπη, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο», γράφει ο Λιονέλ Μέσι.

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«Υπάρχουν ακόμα πολλά να πω. Είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα αισθάνομαι σε λίγες λέξεις ή σε μία ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο χωρίς την οικογένειά μου, που στάθηκε στο πλευρό μου και με υποστήριξε, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, που το χρειαζόμουν περισσότερο. Οι φίλοι μου ήταν επίσης σημαντικοί, όπως όλοι οι συμπαίκτες και τα μέλη του επιτελείου με τα οποία συνεργάστηκα», συνεχίζει.

Ο Μέσι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Μαραντόνα. «Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, ο οποίος έφερε τη χώρα μας εκεί όπου άξιζε και- όπως πάντα λέω- ξέρω ότι μας βοήθησε, τόσο όταν ήταν εδώ μαζί μας, όσο και από τον ουρανό, σε κάθε βήμα που κάναμε», τονίζει ο 39χρονος.

Δεν παραλείπει να ευχαριστήσει όλους τους συλλόγους στους οποίους έπαιξε «γιατί πάντα σέβονταν τα αισθήματά μου και μου επέτρεπαν να αφοσιωθώ στη χώρα μου όταν ήταν η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής», αλλά και τον Θεό, γράφοντας: «Χωρίς την καθοδήγησή Του και τη θέλησή Του, δεν θα είχαμε καν ονειρευτεί να φτάσουμε τόσο μακριά».

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ, θα μου λείψετε και πάντα θα σας ευχαριστώ γιατί ήσασταν δίπλα μας- δίπλα μου», καταλήγει ο Λιονέλ Μέσι.

{https://www.instagram.com/p/DeM7w8vjIk6/?img_index=1}

Ο Μέσι για τον πατέρα του

Στο Instagram, ο Λιονέλ Μέσι δημοσίευσε και ένα story, που αναφερόταν στον πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος πέθανε στις αρχές Αυγούστου. Μερικές ημέρες αργότερα, ο 39χρονος ανακοίνωσε την απόφαση να αποχωρήσει από την εθνική Αργεντινής.

«Δεν ξέρεις πόσο μας έλειψες χθες βράδυ», έγραψε ο Μέσι.

Ρονάλντο σε Μέσι: Έχεις όλο τον σεβασμό του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξέφρασε τον θαυμασμό του για την πορεία του Λιονέλ Μέσι με την «αλμπισελέστε», κάνοντας σχόλιο στην ανάρτηση του 39χρονου.

«Leo, τόσα χρόνια υπερασπίζεσαι τη χώρα σου και μια ιστορία που θα κρατήσει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα πέτυχες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά», έγραψε ο Πορτογάλος σταρ.