Ο Αργεντινός πέτυχε το τελευταίο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής.

Στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 του Μπενίν, με τον 39χρονο σούπερ σταρ να μοιράζει δύο ασίστ και να σκοράρει από τη «λευκή βούλα».

Ο Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της «Αλμπισελέστε» στη μεγάλη γιορτή του «Μονουμεντάλ» και, μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, είπε «αντίο» στην εθνική ομάδα με την οποία κατέκτησε ένα Μουντιάλ, έφτασε σε ακόμη δύο τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου και πανηγύρισε δύο Copa America.

Σε μια τόσο ιστορική βραδιά, το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι χρειάστηκε να ανεβάσει ρυθμούς μόνο για λίγα λεπτά και τελικά έκαμψε την αντίσταση του αξιόμαχου Μπενίν.

{https://x.com/Mialygosa/status/2107653536502735055}

Ασίστ Μέσι, γκολ και τίτλοι τέλους για τον Οταμέντι

Οι δύο ποδοσφαιριστές που έβαλαν τέλος στην παρουσία τους με την Αργεντινή συνεργάστηκαν για το 1-0. Ο Μέσι έστειλε την μπάλα με ακρίβεια προς την περιοχή και ο Νικολάς Οταμέντι ολοκλήρωσε τη φάση με κοντινή προβολή, ανοίγοντας το σκορ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το γκολ, μάλιστα, ο σκόρερ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Μεδίνα να παίρνει τη θέση του. Ο Οταμέντι γνώρισε την αποθέωση από τους συμπατριώτες του στις εξέδρες και κάπως έτσι ολοκλήρωσε και ο ίδιος την πορεία του με την «Αλμπισελέστε».

{https://x.com/TyCSports/status/2107656381377765393}

Ο... νέος πήρε τη σκυτάλη από τον... παλιό

Στο 2-0, ο Μέσι είχε ξανά καθοριστική συμμετοχή, καθώς τροφοδότησε τον Νίκο Παζ, ο οποίος μόλις είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός τελείωσε τη φάση με ένα υπέροχο αριστερό πλασέ, σε μια ενέργεια που θύμισε σε αρκετά σημεία τον 39χρονο σούπερ σταρ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Παζ είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους για να φορέσει τη φανέλα με το «10», από τη στιγμή που αυτή έμεινε πλέον χωρίς κάτοχο μετά την αποχώρηση του Μέσι.

Από τα 11 βήματα το τελευταίο γκολ μιας μυθικής καριέρας

Το ιδανικό σενάριο για τον Μέσι ολοκληρώθηκε στο 70ό λεπτό. Ο Αργεντινός κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση. Ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι ήταν εύστοχος και πέτυχε το τελευταίο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής.

Αμέσως μετά, το «Μονουμεντάλ»... ξέσπασε. Οι φίλαθλοι αποθέωσαν καθολικά τον αρχηγό τους, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του για αρκετά λεπτά, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές μιας βραδιάς που ήταν αφιερωμένη στον μεγαλύτερο πρωταγωνιστή της σύγχρονης ιστορίας της «Αλμπισελέστε».

{https://x.com/tekkersfoot/status/2107638254895874237}

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ