Μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός συνέδεσε τα Γλυπτά με τυχόν προσπάθεια ένταξης της Βρετανίας στην ΕΕ.

Θα θέσει η Ελλάδα βέτο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα όταν η Βρετανία θελήσει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή απλώς οι απειλές προς το Λονδίνο δεν αποτελούν παρά μέρος ενός ακόμα προεκλογικού παιχνιδιού;

«Ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον τις δηλώσεις του βρετανού πρωθυπουργού για πιο στενή σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι μέρος αυτής της συζήτησης», δήλωσε χαρακτηριστικά την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ακριβώς διατύπωση είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στην πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στα «Νέα Σαββατοκύριακο», γεγονός που δείχνει πως το θέμα έχει συζητηθεί στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο και η θέση που διατύπωσε ο πρωθυπουργός αποτελεί τη «νέα στρατηγική» της Αθήνας για τη διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Αποτελεί όμως όντως «νέα στρατηγική» ή είναι απλώς ένα προεκλογικό τέχνασμα, όπως πολλές κυβερνήσεις έχουν πράξει μκατά το παρελθόν; Με πιο «ωμή» περίπτωση όταν παρακάμερα έπιασε τον Κώστα Σημίτη να λέει στον Τόνι Μπλερ να γίνει κάτι με τα Γλυπτά «γιατί έχουμε και εκλογές»;

Ένα πρώτο ερώτημα είναι αν όντως η Ελλάδα μπορεί να θέσει βέτο για μη ένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ αν δεν δοθεί λύση από το Λονδίνο στο θέμα της επανένωσης των Γλυπτών. Δεν το πιστεύουμε ότι η όποια κυβέρνηση είναι τότε θα το πράξει.

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Ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν η ΕΕ θα θέσει εν αμφιβόλω την επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ για την επανένωση των Γλυπτών. Νομίζουμε επίσης πως όχι.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως ναι, αλλά αν το θέμα μπει στο τραπέζι θα έχει παραπάνω δημοσιότητα, θα προωθηθεί. Ίσως. Αλλά αν απορριφθεί;

Όλα δείχνουν πως η πρόταση του πρωθυπουργού αποτελεί μια ακόμα κίνηση πριν τις εκλογές -είναι δε χαρακτηριστικό πως δεν έχει υπάρξει ούτε η παραμικρή συζήτηση με την αντιπολίτευση επί του θέματος. Ας περιμένουμε όμως λίγο ακόμα για πιο ασφαλή συμπεράσματα.