Το αποστολικό ταξίδι του πάπα Λέων ξεκινά από την Ουρουγουάη.

Μετά την περιπέτεια της υγείας του με τον καρκίνο και τη νοσηλεία του ο πάπας Λέων αναχώρησε για το 12ήμερο Αποστολικό Ταξίδι του στη Λατινική Αμερική.

Πρόκειται για το έκτο διεθνές ταξίδι του από την έναρξη της παποσύνης του κατά το οποίο θα επισκεφθεί την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού.

Το αεροσκάφος της ITA Airways, που μετέφερε τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και τους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης την Παρασκευή στις 7:05 π.μ., σηματοδοτώντας την έναρξη του Αποστολικού Ταξιδιού του.

Ο πάπας Λέων αναμένεται να φτάσει στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μοντεβιδέο-Καράσκο γύρω στις 4:30 μ.μ. (τοπική ώρα) δηλαδή περίπου 9:30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) , όπου θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή υποδοχής.

Το πρόγραμμα του πάπα Λέοντα στο Μοντεβιδέο ξεκινά με τελετή υποδοχής στις 5:30 μ.μ. στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με εκπροσώπους των αρχών της κοινωνίας των πολιτών και του διπλωματικού σώματος ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουρουγουάης.

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Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψή του εκεί θα τελέσει τον εσπερινό με επισκόπους, ιερείς, διακόνους, μοναχούς, μοναχές και εκκλησιαστικούς σπουδαστές στον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Αμώμου Συλλήψεως και των Αγίων Φιλίππου και Ιακώβου.

Μετά την παραμονή του στην Ουρουγουάη, επόμενη στάση είναι η Αργεντινή. Ο πάπας Λέων θα επισκεφθεί το Μπουένος Άιρες, την Κόρδοβα και το Λουχάν και θα συνεχίσει το ταξίδι του με την επίσκεψή του στο Περού όπου θα βρεθεί στη Λίμα, το Τσικλάγιο, το Κούσκο και την Πουκαλπά.

Το Αποστολικό Ταξίδι θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, ο πάπας Λέων αναμένεται να πραγματοποιήσει περίπου 12 πτήσεις και να επισκεφθεί 10 πόλεις, ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα θα εκφωνήσει σχεδόν 40 ομιλίες στα ισπανικά.

Με πληροφορίες του Vatican News