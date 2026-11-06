Η Γουάιλς θεωρούνταν η πιο ισχυρή στον Λευκό Οίκο, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αντικαθιστά την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, με τον Στίβεν Μίλερ που έως τώρα ήταν αναπληρωτής. Απόφαση που έρχεται λίγα 24ωρα μετά την ηχηρή ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Γουάιλς, η πρώτη γυναίκα που έγινε προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, έγινε εκείνη με τη μεγαλύτερη θητεία επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, σε ένα πόσο από το οποίο πέρασαν τέσσερα άτομα στην πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου.

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα (9/11) ο Στίβεν Μίλερ θα είναι ο νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Χαρακτήρισε τον έως τώρα αναπληρωτή προσωπάρχη έναν από τους πιο έμπιστους συμβούλους του. Όσο για την απερχόμενη Γουάιλς, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι έκανε «εξαιρετική δουλειά», την ευχαρίστησε και πρόσθεσε ότι στο εξής θα εργάζεται στον πολιτικό οργανισμό του.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι η Γουάιλς έφταιγε για την εκλογική ήττα

Η Σούζι Γουάιλς υπέβαλε την παραίτησή της το βράδυ της Τρίτης. Πηγές του Axios αναφέρουν ότι η αποχώρησή της ήταν κοινή απόφαση, όμως οφείλεται στην εκλογική ήττα, για την οποία ο Τραμπ θεωρεί ότι έφταιγε η Γουάιλς.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ζήτησε την παραίτησή της, αλλά «δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του ότι έφταιγε εκείνη, όχι ο ίδιος», ανέφερε μία από τις πηγές. «Η Σούζι θα μπορούσε να παραμείνει, αλλά ποιο το νόημα;», συμπλήρωσε το ίδιο άτομο. «Εάν δεν μπορούσε να αλλάξει αυτό που σκεφτόταν, δεν υπήρχε λόγος να μείνει», πρόσθεσε.