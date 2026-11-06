Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ στην Πυροσβεστική μετά από πληροφορίες για οσμή φυσικού αερίου στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.
Η πυροσβεστική επιβεβαίωσε την είδηση και σε νεότερη ενημέρωση έκανε γνωστό πως η διαρροή εντοπίστηκε σε αγωγό εξωτερικού χώρου επί της οδού Πεντέλης.
Η διαρροή έχει κλείσει ωστόσο παραμένουν στο σημείο δύο οχήματα με 5 πυροσβέστες, σύμφωνα με δηλώσεις της πυροσβεστικής, που ενημερώθηκε για το θέμα στις 20:45 περίπου.
Λόγω του περιστατικού διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πεντέλης από την συμβολή της με την οδό Ζησιμοπούλου έως την Ελληνίδων.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση η εταιρεία του φυσικού αερίου έκανε εργασίες στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας μία διαρροή σε εξωτερικό χώρο. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο της εταιρείας και επιδιόρθωσε άμεσα τη βλάβη.