Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου σε εξωτερικό χώρο στο Παλαιό Φάληρο.

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ στην Πυροσβεστική μετά από πληροφορίες για οσμή φυσικού αερίου στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Η πυροσβεστική επιβεβαίωσε την είδηση και σε νεότερη ενημέρωση έκανε γνωστό πως η διαρροή εντοπίστηκε σε αγωγό εξωτερικού χώρου επί της οδού Πεντέλης.

Η διαρροή έχει κλείσει ωστόσο παραμένουν στο σημείο δύο οχήματα με 5 πυροσβέστες, σύμφωνα με δηλώσεις της πυροσβεστικής, που ενημερώθηκε για το θέμα στις 20:45 περίπου.

Λόγω του περιστατικού διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πεντέλης από την συμβολή της με την οδό Ζησιμοπούλου έως την Ελληνίδων.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση η εταιρεία του φυσικού αερίου έκανε εργασίες στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας μία διαρροή σε εξωτερικό χώρο. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο της εταιρείας και επιδιόρθωσε άμεσα τη βλάβη.