Έρευνες πυροσβεστών στο σημείο για τυχόν εγκλωβισμένους.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την κατάρρευση μεγάλου τμήματος της οροφής εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην περιοχή του Κεραμεικού.

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων, ενώ στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες, πραγματοποιώντας έρευνες στα συντρίμμια για το ενδεχόμενο να υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχαν αναφορές ότι στο εγκαταλελειμμένο κτίριο ενδέχεται να διέμενε άστεγος άνθρωπος. Λόγω της έκτασης της κατάρρευσης, μεταβαίνει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες και στον έλεγχο των χαλασμάτων.

Παράλληλα, η οδός Κεραμεικού έχει κλείσει για την κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της οδού Μύκαλης, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

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Βίντεο από τις έρευνες