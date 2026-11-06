Δύο προσαγωγές για τους πυροβολισμούς στον Κολωνό.

Πυροβολισμοί έπεσαν στον Κολωνό νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (6/11), από τους οποίους τραυματίστηκε ένας άνδρας.

Έπειτα από τηλεφώνημα κατοίκου της περιοχής στην Άμεση Δράση, αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε αυτοκίνητο στον Κολωνό- στην οδό Λένορμαν 197- ένας άνδρας τραυματισμένος από πυροβολισμό, αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για 36χρονο από την Αλβανία, ο οποίος φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί δύο άτομα για το περιστατικό με τους πυροβλισμούς και στο σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί εντοπίστηκαν δύο κάλυκες.

Οι πρώτες εικόνες από τον Κολωνό