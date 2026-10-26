Ο γιατρός του πάπα Λέοντα επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην πραγματοποιηθεί το ταξίδι.

Η επίσκεψη του πάπα Λέοντα στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού θα πραγματοποιηθεί όπως είχε πραγματοποιηθεί, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε το Βατικανό.

Ο γιατρός του ποντίφικα, δρ. Λουίτζι Καρμπόνε επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην πραγματοποιηθεί το ταξίδι, με βάση την κλινική εικόνα και τις εξετάσεις του 71χρονου, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στις 13 Οκτωβρίου και τη διάγνωσή του με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα.

Η επίσκεψη στη Λατινική Αμερική αναμένεται να είναι ένα από τα πιο έντονα ταξίδια που έχει κάνει ηγέτης της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας εδώ και δεκαετίες. Ο πάπας Λέων αναμένεται να διανύσει περίπου 31.000 χιλιόμετρα, να επισκεφθεί 10 πόλεις και να εκφωνήσει 36 ομιλίες.

Πάπας Λέων: Τι δήλωσε ο γιατρός του για το ταξίδι

Η ανάρρωση του πάπα Λέοντα μετά τη χειρουργική επέμβαση εξελίσσεται σύμφωνα με τις θετικές εκτιμήσεις» που έχει κάνει η ιατρική ομάδα του ποντίφικα, αναφέρει η νέα ανακοίνωση του Βατικανού, που υπενθυμίζει ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο καρκίνος δεν είχε κάνει μετάσταση και πως δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία μετά την αφαίρεση του όγκου.

«Οι πρόσφατες εξετάσεις πιστοποιούν την καλή υγεία του και την ικανοποιητική κλινική κατάστασή του», δήλωσε ο δρ. Λουίτζι Καρμπόνε, προσωπικός γιατρός του πάπα Λέοντα. «Με βάση την τρέχουσα κλινική κατάστασή του και τις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, δεν υπάρχουν αντενδείξεις που να εμποδίζουν την πραγματοποίηση του ταξιδιού στη Λατινική Αμερική», συμπλήρωσε. Εξάλλου, το Βατικανό υπογράμμισε ότι ο 71χρονος ακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις συμβουλές των γιατρών.

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«Ανυπομονώ να επιστρέψω σε μια ήπειρο όπου έχω βιώσει τόσες πολλές στιγμές της ζωής μου», δήλωσε ο πάπας Λέων, που ευχήθηκε αυτό το ταξίδι «να αποτελέσει ευκαιρία να ανοίξουμε τις καρδιές μας ο ένας στον άλλο», μεταξύ άλλων.