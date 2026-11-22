Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Φερστάπεν έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στους οδηγούς.

Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στο GP στο Λας Βέγκας, το οποίο ήταν ο 21ος (από τους 23) αγώνες της χρονιάς στη Formula 1. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull κατάφερε να αποκρούσει την πίεση που δέχθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα από τις δύο Mercedes, οι οποίες «έπεσαν» εκτός βάθρου στους τελευταίους γύρους, και κατέκτησε την τρίτη νίκη του στους δρόμους της Νεβάδα σε τέσσερα χρόνια. Ο Ολλανδός «πιλότος» άφησε πίσω του τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, ενώ ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής οδηγών της Mercedes, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Ο άλλος οδηγός της Mercedes, ο Τζορτζ Ράσελ, τερμάτισε ένατος, την ώρα που ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον ήταν έβδομος. Ο 41 ετών Βρετανός πήρε ποινή δέκα δευτερολέπτων επειδή βγήκε από την πίστα και κέρδισε πλεονέκτημα σε «μονομαχία» του με τον Λάντο Νόρις, ενώ αργότερα είχε επαφή με τον «ομόσταυλό» του, Σαρλ Λεκλέρκ, για την οποία ο Μονεγάσκος τιμωρήθηκε με ποινή δέκα δευτερολέπτων.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Φερστάπεν έχει το προβάδισμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στους οδηγούς, καθώς μετράει 304 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο Χάμιλτον με 267 και οι Ράσελ και Νόρις με 264 βαθμούς έκαστος.

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Ο Φερστάπεν εκκίνησε από την pole position και τέθηκε επικεφαλής, αλλά, με τις διαφορές μεταξύ των μονοθεσίων να είναι ελάχιστες, η κατάταξη άλλαζε συνεχώς καθώς εξελίσσονταν μάχες σε όλο το μήκος της πίστας. Ο Ράσελ προσπέρασε αρκετές φορές τη Red Bull, με τον Φερστάπεν να ανακτά την πρωτοπορία λίγες στιγμές αργότερα. Ο Ολλανδός διατήρησε την πρώτη θέση ακόμη και κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του αυτοκινήτου ασφαλείας, ύστερα από τη σύγκρουση των Σέρχιο Πέρες (Cadillac) και Ραφαέλ Κάμαρα (Haas). Ενώ ο Ιζάκ Ατζάρ με την άλλη Red Bull έχασε έδαφος, λόγω ζημιάς στην εμπρός πτέρυγα του μονοθεσίου του, η μάχη μεταξύ των πρωτοπόρων συνεχίστηκε καθώς ο αγώνας εισερχόταν στο δεύτερο μισό του.

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Παρόλο που η πρωτοπορία άλλαξε χέρια αρκετές φορές -με τη συμμετοχή και του Αντονέλι- ο Φερστάπεν κατάφερνε κάθε φορά να την ανακτά. Και ενώ παρέμενε το ερώτημα αν ο Ολλανδός θα μπορούσε να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό μέχρι το τέλος, η απειλή από τη Mercedes εξουδετερώθηκε, όταν ο Ράσελ μπλόκαρε τους τροχούς του και υποχώρησε στην ένατη θέση στους τελευταίους γύρους, ενώ ο Αντονέλι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που τον έριξε στην τέταρτη θέση.

Επόμενος αγώνας στη Formula 1 είναι το γκραν πρι του Κατάρ, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή 29 Νοεμβρίου (18:00 ώρα Ελλάδας).