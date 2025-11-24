Το 22ο Grand Prix της Formula 1, από το Λας Βέγκας, ζωντανά και αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Το 22ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στο Λας Βέγκας και μεταδόθηκε ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, είχε νικητή τον Μαξ Φερστάπεν, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί στη 2 η θέση και τον Τζορτζ Ράσελ να τερματίζει στην 3 η θέση.

Στην εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στο Λας Βέγκας, Μαρία Θωμά, Πάνος Σεϊτανίδης και Άγγελος Τόμπρος, μετέφεραν τον παλμό από την καρδιά της δράσης.

Μεταξύ άλλων, παρακολουθήσαμε αποκλειστικές συνεντεύξεις στην κάμερα του ΑΝΤ1 των Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν, Τζορτζ Ράσελ, Όσκαρ Πιάστρι, Σαρλ Λεκλέρκ και Λιούις Χάμιλτον, αλλά και μεγάλων σταρ παγκοσμίου φήμης, όπως οι Ναόμι Κάμπελ, Σάρα Πόλσον, Ντάμσον Ίντρις, Άλι Λάρτερ, Τάρα Ντέιβις Γούντχολ, Γκάμπριελ Λούνα, Βικτώρια Τζάστις, Στιβ Αόκι, καθώς και της Ελληνίδας Μαρίας Μπεκατώρου, ενώ είδαμε και τις δηλώσεις του CEO της Formula 1, Stefano Domenicali. Δείτε τα σχετικά βίντεο εδώ.

Όσα έγιναν στο 22ο Grand Prix στο Λας Βέγκας την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε για 2 η φορά στο Λας Βέγκας (η πρώτη ήταν το 2023). Πρόκειται για μία νίκη καθοριστική για την μάχη του τίτλου, καθώς απομένουν 58 βαθμοί να μοιραστούν σε δυο αγώνες και ένα Sprint τις δυο ερχόμενες Κυριακές.

Ο Ολλανδός, που εκκινούσε από τη 2η θέση, εκμεταλλεύτηκε τη λάθος τοποθέτηση του Νόρις στην εσωτερική και πέρασε πρώτος στην έξοδο της 1 ης στροφής.

Ο Νόρις που έχασε την πορεία του, βρέθηκε από 1ος , 3ος , καθώς ο Ράσελ επίσης, μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το λάθος του και να ανέβει από 4 ος , 2 ος . Πιο πίσω, ο Πιάστρι δέχτηκε χτύπημα από τον Λόσον στην εσωτερική, αλλά περιέργως ο οδηγός της RB γλίτωσε χωρίς ποινή.

Όλοι οι οδηγοί στις πρώτες σειρές εκκίνησαν με τη μέση γόμα. Πιο πίσω είδαμε και τη σκληρή και τη μαλακή γόμα.

Για παράδειγμα ο Αντονέλι εκκίνησε με τη μαλακή γόμα από την 17 η θέση και στους δυο γύρους έβαλε τη σκληρή γόμα. Δεν χρειάστηκε άλλη αλλαγή, καθώς εντέλει τερμάτισε 3ος , μετά από 48 γύρους, μ’ αυτά τα ελαστικά.

Ο Ράσελ με την άλλη Mercedes ήταν ο πρώτος από τους επικεφαλής που άλλαξε ελαστικά από μέση σε σκληρή γόμα στον 18 ο γύρο.

Καθώς είχε 32 γύρους να βγάλει μ’ αυτό το σετ, άρχισε τη διαχείριση με αποτέλεσμα ο Νόρις να τον φτάσει και να τον περάσει.

Έτσι, η McLaren ανέβηκε στην 2 η θέση. Ο Λεκλέρκ που εκκινούσε 9ος κατάφερε να περάσει τους Χάτζαρ και Σάινθ, αλλά και τον Πιάστρι στην πίστα.

Δυστυχώς, για τον Μονεγάσκο η στρατηγική της Ferrari τον έριξε πάλι πίσω από τη McLaren του Αυστραλού.

Ο Αντονέλι πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων για πρόωρη εκκίνηση.

Στους τελευταίους γύρους ο Νόρις φάνηκε να χάνει μέρος της ταχύτητάς του, ως αποτέλεσμα τον πλησίασε σημαντικά ο Ράσελ. Ο τεχνικός έλεγχος στο parc ferme αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα αποκάλυψε εκτεταμένη φθορά στο κατώτατο σημείο αναφοράς – ένα ξύλο κόντρα πλακέ που

πρέπει κατ’ ελάχιστο να διατηρεί πάχος 9mm – και των δύο μονοθεσίων της McLaren. O τεχνικός έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ ως όφειλε το μετέφερε στους αγωνοδίκες, οι οποίοι κάλεσαν την ομάδα και τους οδηγούς για απολογία. Από την ομάδα παρέστη ο αγωνιστικός διευθυντής Αντρέα Στέλλα.

Αυτός ο κανονισμός οριοθετεί την ελάχιστη απόσταση του μονοθεσίου από το έδαφος.

Αμφότερα τα μονοθέσια της πρωταθλήτριας ομάδας στους κατασκευαστές υπολείπονταν δεκάκις χιλιοστά από τη νομιμότητα.

Έτσι, η ομάδα της McLaren αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα του αγώνα με απόφαση των αγωνοδικών. Η McLaren έχει δικαίωμα έφεσης, αντ’ αυτού, όμως, εξέδωσε ανακοίνωση όπου ζητά συγνώμη από τους οδηγούς: «Μετά το Grand Prix του Λας Βέγκας, διαπιστώθηκε ότι παραβήκαμε το Άρθρο 3.5.9 των τεχνικών κανονισμών, το οποίο απαιτεί ελάχιστο πάχος πέλματος (skid thickness) 9 χιλιοστών.

Το μονοθέσιο του Νόρις διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε τον κανονισμό κατά 0,12 χιλιοστά στο πίσω πέλμα ολίσθησης και το μονοθέσιο του Πιάστρι κατά 0,26 χιλιοστά.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, και τα δύο μονοθέσια εμφάνισαν απροσδόκητα, υψηλά επίπεδα ταλάντωσης (porpoising), που δεν παρατηρήθηκαν στις περιόδους των ελεύθερων δοκιμών, γεγονός που οδήγησε σε υπερβολική επαφή με το έδαφος.

Διερευνούμε τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς του μονοθεσίου, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης τυχαίας ζημιάς που υπέστησαν και τα δύο μονοθέσια, την οποία διαπιστώσαμε μετά τον αγώνα και που οδήγησε σε αύξηση της κίνησης του πατώματος.

Όπως σημείωσε η FIA, η παράβαση ήταν ακούσια, δεν υπήρξε καμία σκόπιμη προσπάθεια παράκαμψης των κανονισμών και υπήρχαν επίσης ελαφρυντικά.

Ζητούμε συγγνώμη από τον Λάντο και τον Όσκαρ για την απώλεια βαθμών σήμερα, σε μία κρίσιμη στιγμή για την πορεία τους στο πρωτάθλημα, μετά από τις δυνατές επιδόσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ως ομάδα, ζητούμε επίσης συγγνώμη από τους συνεργάτες και τους οπαδούς μας, των οποίων η υποστήριξη σημαίνει τόσα πολλά. Αν και αυτό το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, παραμένουμε πλήρως συγκεντρωμένοι στους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν».

Η τελική κατάταξη του 22ου Grand Prix στο Λας Βέγκας έχει ως εξής:

Η μάχη του πρωταθλήματος κορυφώνεται, καθώς, πηγαίνοντας στους δύο τελευταίους αγώνες, έχουμε τον Νόρις (390β.) με διαφορά μόλις 24 βαθμών από τους

Πιάστρι και Φερστάπεν, που ισοβαθμούν στη 2η θέση.

Μετά το τέλος του αγώνα ο νικητής Μαξ Φερστάπεν τόνισε: «Δεν ήξερα πραγματικά τι θα έκαναν τα ελαστικά, όλοι προσπαθούσαν να βρουν έναν ρυθμό. Στο τέλος, είχαμε μια αξιοπρεπή διαφορά και αισθανόμουν άνετα. Δούλεψε πολύ καλά.

Κανονικά ο αγώνας είναι δύσκολος για εμάς, συνήθως δεν είμαστε τόσο καλοί στα ελαστικά. Όμως σήμερα φάνηκε ότι είχαμε περισσότερα πράγματα υπό έλεγχο και πίεσα λίγο περισσότερο.

Απλά ξεκλείδωσα λίγο περισσότερο ρυθμό, μπόρεσα να μείνω έξω περισσότερο και ουσιαστικά χώρισα τον αγώνα στα δύο και αυτό σίγουρα βοήθησε πολύ. Το μονοθέσιο δούλευε αρκετά καλά, πολύ περισσότερο όπως μου αρέσει.

Όσο για τα επόμενα Σαββατοκύριακα, θα προσπαθήσουμε ξανά να κερδίσουμε τον αγώνα, και στο τέλος, στο Άμπου Ντάμπι, θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Αλλά είμαι πολύ περήφανος για όλους».

Δείτε τις δηλώσεις των Νόρις, Ράσελ και Φερστάπεν, μετά το τέλος του αγώνα εδώ.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 20:00, για τον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς στο Κατάρ, που θα μεταδοθεί αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση στον ΑΝΤ1. Μη χάσετε στιγμή!