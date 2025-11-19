Formula 1- Αποκλειστικά για τα επόμενα τρία χρόνια στον όμιλο ΑΝΤ1. Η φετινή μάχη κορυφώνεται στο Λας Βέγκας την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 06:00 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Η Formula 1, το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα συνεχίσει να τρέχει στην «πίστα» του Ομίλου Antenna και για τις επόμενες 3 σεζόν (2026-2028), για να μας ταξιδέψει στις πιο διάσημες διαδρομές του κόσμου και να προσφέρει συναρπαστικό θέαμα και υψηλές ταχύτητες ζωντανά, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Formula 1: Στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η μάχη του τίτλου κορυφώνεται στο 22 ο Grand Prix στο Λας Βέγκας!

Το 22 ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, διεξάγεται στο φαντασμαγορικό Λας Βέγκας και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, στις 06:00, ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Οι λάτρεις της βασίλισσας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου τις ελεύθερες δοκιμές αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Η αγωνία για την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος οδηγών έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, καθώς απομένουν τρεις αγώνες που θα διεξαχθούν τα επόμενα τρία Σαββατοκύριακα σε Λας Βέγκας, Κατάρ και Άμπου Ντάμπι.

Καθώς στο Κατάρ θα πραγματοποιηθεί και ο τελευταίος αγώνας Sprint, απομένουν συνολικά 83 βαθμοί προς διαμοιρασμό.

Ο Λάντο Νόρις έχει διαφορά 24 βαθμών από τον Όσκαρ Πιάστρι και διαθέτει σημαντικό ψυχολογικό προβάδισμα, αφού έχει κερδίσει στους δύο τελευταίους αγώνες.

Τα λάθη του Πιάστρι επέτρεψαν στον Βρετανό, στους έξι πρόσφατους αγώνες, να συγκεντρώσει 58 βαθμούς περισσότερους, γεγονός που τον φέρνει σε πλεονεκτική θέση.

Θεωρητικά στη μάχη του τίτλου παραμένει και ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος υπολείπεται κατά 49 βαθμούς του Νόρις.

Ο Ολλανδός, που πέρυσι στο Λας Βέγκας πανηγύρισε τον 4ο συνεχόμενο τίτλο του, θα μείνει εκτός διεκδίκησης αν τερματίσει 3ος και ο Νόρις κερδίσει, όπως συνέβη στον προηγούμενο αγώνα στη Βραζιλία.

Η Formula 1 επέστρεψε στο Λας Βέγκας πρόπερσι, ύστερα από 41 χρόνια απουσίας. Αν πάμε πίσω στο 1981–1982, είχαν διεξαχθεί δύο Grand Prix στο πάρκινγκ του Caesars Palace.

Το Grand Prix του Λας Βέγκας διεξάγεται στη φαντασμαγορική λεωφόρο Las Vegas Strip, νύχτα, και για φέτος, η πρόβλεψη του καιρού δείχνει χαμηλές θερμοκρασίες και είναι πιθανό την ώρα του αγώνα, η θερμοκρασία να πέσει κάτω από τους 10°C.

Η διαδρομή που διατρέχει τους δρόμους της πόλης έχει μήκος 6,2 km και αποτελείται από 17 στροφές. Περνά μπροστά από εμβληματικά κτίρια, όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian.

Πέρυσι, στον αγώνα, οι Mercedes έκαναν το 1-2: ο Τζόρτζ Ράσελ κέρδισε, ενώ στο βάθρο μαζί του ανέβηκαν οι Χάμιλτον και Σάινθ.

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, στη διάθεση των οδηγών θα βρίσκονται οι μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4 και C5.

Πέρα από τη μάχη του πρωταθλήματος, τα φώτα θα στραφούν και στις εντυπωσιακές παράπλευρες εκδηλώσεις, που έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές στο Λας Βέγκας. Φέτος, το πρόγραμμα έχει μεταφερθεί δύο ώρες νωρίτερα, με τον αγώνα να εκκινεί στις 20:00 τοπική ώρα (06:00 ώρα Ελλάδος).

Η ατμόσφαιρα πάρτι θα κυριαρχεί, με συναυλίες στη Σφαίρα, ενώ στο grid τον ρυθμό θα δίνουν οι Steve Aoki και Kaskade. Στις διάφορες ζώνες φιλάθλων (όπως η Grand Prix Plaza και η Koval Fan Zone) διοργανώνονται διαδραστικά παιχνίδια και εμπειρίες όπως: Pit Stop Challenge: Οι φίλαθλοι δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στην αλλαγή ελαστικών, όπως ακριβώς τα συνεργεία της F1. F1 SimRacing Stations: Εξομοιωτές οδήγησης που επιτρέπουν στους θεατές να ζήσουν την αδρεναλίνη της πίστας. Augmented Reality (AR): Εμπειρίες επαυξημένης πραγματικότητας, όπως η δυνατότητα για selfie με οδηγούς σε εικονική μορφή.

Μετά τη λήξη του αγώνα, έρχεται σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, η εκπομπή «Formula 1 Show», προσφέροντας μία πλήρη επισκόπηση με τις πιο δυνατές στιγμές, καθώς και ζωντανές συνδέσεις με τους απεσταλμένους του ΑΝΤ1, Μαρία Θωμά, Πάνο Σεϊτανίδη και Άγγελο Τόμπρο, που θα μεταφέρουν όλα όσα συνέβησαν στο Λας Βέγκας.

Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης και Τάκης Πουρναράκης, ενώ τις προσπάθειες των οδηγών θα σχολιάζει ο οδηγός αγώνων Τζώρτζης Μαρκογιάννης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 22 ου GRAND PRIX ΣΤΟ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+:

• F1 FP1 21/11 02:30 ANT1+

• F1 FP2 21/11 06:00 ANT1+

• F1 FP3 22/11 02:30 ANT1+

• F1 Academy Race 1 22/11 04:15 ANT1+

• F1 Qualifying 22/11 06:00 ANT1, ANT1+

• F1 Academy Race 2 23/11 02:20 ANT1+

• F1 Race 23/11 06:00 ANT1, ANT1+

• F1 Formula 1 Show 23/11 08:00 ANT1, ANT1+

Το κορυφαίο υπερθέαμα της Formula 1 ετοιμάζεται για ένα μεγαλειώδες τριήμερο στο Λας Βέγκας, όπου ίσως καθορίσει και τον μεγάλο νικητή του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, στις 06:00, ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

