Η στρατηγική multipath-way της Toyota εξελίσσεται και στην κατηγορία Α; νέο Aygo X, το πρώτο πλήρως Hybrid Electric μοντέλο της κατηγορίας.

Το νέο ultra-compact SUV Aygo X της Toyota αποτελεί ορόσημο ως το πρώτο πλήρως Hybrid Electric αυτοκίνητο στην κατηγορία του, συνδυάζοντας fun, style, υψηλή απόδοση και ευελιξία στην πόλη.

Χάρη στην τεχνολογία Toyota Hybrid Electric, το νέο Aygo X έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ και γίνεται το 1ο αυτοκίνητο που πετυχαίνει αυτόν τον στόχο χωρίς να φορτίζει. Με εκπομπές CO₂ μόλις 66 γρ./χλμ. μέσα στην πόλη, το νέο Aygo X ανεβάζει τον πήχη σε απόδοση και πρακτικότητα, και ενθουσιάζει με τις επιδόσεις του. Προσφέρει αυξημένη ισχύ, πιο άμεση επιτάχυνση και εξαιρετικό κράτημα, χωρίς κανέναν συμβιβασμό σε στυλ, άνεση ή ποιότητα.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, το Toyota Aygo X είναι ένα μοναδικό crossover στην κατηγορία Α, ιδιαίτερα δημοφιλές, με περισσότερες από 210.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του.

Το νέο Aygo X προχωρά ακόμα περισσότερο, κάνοντας την αποδοτικότητα και τη χαρά της Hybrid Electric οδήγησης πιο προσιτές από ποτέ, ως το μικρότερο πλήρως Hybrid Electric όχημα της Toyota μέχρι σήμερα. Αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει εξηλεκτρισμένες εκδόσεις σε όλες τις κατηγορίες μέσω της πολυτεχνολογικής στρατηγικής (Multipath-way Strategy).

Η πλατφόρμα GA-B της Toyota Global New Architecture (TNGA) και η χαμηλά τοποθετημένη υβριδική μπαταρία προσφέρουν χαμηλό κέντρο βάρους και άκαμπτο αμάξωμα για ευέλικτη οδική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ψηλή και άνετη θέση οδήγησης συνδυάζει την ορατότητα και την άνεση ενός μεγαλύτερου οχήματος με την αποδοτικότητα ενός μικρού.

Το «έτοιμο για όλα» Aygo X ανανεώνεται με κομψό εμπρός σχεδιασμό που αποπνέει premium χαρακτήρα και αναδεικνύει τον crossover προσανατολισμό του. Την εικόνα ολοκληρώνουν οι νέες ζάντες 17 ή 18 ιντσών και οι μαύροι προτεταμένοι θόλοι τροχών.

Για όσους αναζητούν πιο τολμηρή, δυναμική οδήγηση και σπορ εμφάνιση, το Aygo X αποκτά για πρώτη φορά τη νέα έκδοση GR SPORT. Προσφέρει ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης, καθώς και ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Η κομψή και ξεχωριστή προσωπικότητα του Aygo X αναδεικνύεται μέσα από τη χρωματική φιλοσοφία «mellow spice», με τις αποχρώσεις Cinnamon, Jasmin, Tarragon και Lavandula να δημιουργούν μια μοντέρνα εμφάνιση που αντανακλά τις σύγχρονες προτιμήσεις των πελατών. Η έκδοση GR SPORT ξεχωρίζει με το αποκλειστικό χρώμα Mustard.

Ως SUV της κατηγορίας Α, το νέο Aygo X προσφέρει στους πελάτες τα καλύτερα και των δύο κόσμων: πρακτικό και fun, compact αλλά γεμάτο αυτοπεποίθηση, αποδοτικό αλλά συναρπαστικό. Μοναδικό στην κατηγορία Α, φέρνει προσιτή μετάβαση στον εξηλεκτρισμό και θα κυκλοφορήσει στις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.

Ως το μικρότερο πλήρως Hybrid Electric αυτοκίνητο της Ευρώπης και πρώτο στην κατηγορία Α, το νέο Aygo X σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα στην εξέλιξη της υβριδικής τεχνολογίας της Toyota, από την καινοτομία έως σήμερα, με περισσότερα από 31 εκατομμύρια εξηλεκτρισμένα οχήματα να έχουν πωληθεί παγκοσμίως.

Το πρωτοποριακό Prius άνοιξε το δρόμο για την υβριδική τεχνολογία με την κυκλοφορία του το 1997. Από τότε, οι συνεχείς βελτιώσεις στην τεχνολογία και την αποδοτικότητα μέσα από πέντε γενιές έχουν καταστήσει δυνατό τον εξηλεκτρισμό μιας συνεχώς διευρυνόμενης γκάμας οχημάτων.

Με την παρουσίαση του εξηλεκτρισμένου Aygo X, η Toyota προσφέρει σε όλα τα κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα της στην Ευρώπη –Yaris, Yaris Cross, Corolla, Corolla Cross, το C-HR, το RAV4 και το Aygo X – τη πλήρως Hybrid Electric τεχνολογία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στον εκδημοκρατισμό των εξηλεκτρισμένων τεχνολογιών.

Η πρόοδος αυτή επιτεύχθηκε χάρη στις βελτιώσεις στη θερμική απόδοση και στη μείωση του μεγέθους βασικών εξαρτημάτων, όπως οι μονάδες ελέγχου ισχύος, οι ηλεκτροκινητήρες και τα inverters. Η μετάβαση από τα πρώτα συστήματα νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH) στην τεχνολογία ιόντων λιθίου επέτρεψε τη δημιουργία μικρότερων μπαταριών με μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από σπάνιες γαίες.

Η ίδια Hybrid Dynamic Force τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο νέο Toyota Yaris εφαρμόζεται και στο Aygo X, προσφέροντας δυναμική οδήγηση με αυξημένη ισχύ και πιο άμεση επιτάχυνση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Έξυπνη υβριδική διάταξη

• Ο εμπρός πρόβολος επεκτείνεται κατά 76 mm, φιλοξενώντας τον κινητήρα 1,5 λίτρου και ανανεώνοντας το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου

• Νέα διαμήκης διάταξη της υβριδικής μπαταρίας

• Η Hybrid Dynamic Force τεχνολογία συνοδεύεται από αναβαθμισμένες μονάδες ελέγχου και βελτιωμένο σύστημα κλιματισμού

Η προσαρμογή του Aygo X, ώστε να φιλοξενήσει το υβριδικό σύστημα κίνησης, διατηρώντας παράλληλα το συμπαγές μεταξόνιο των 2.430 mm, την ευελιξία χειρισμού και την χωρητικότητα αποσκευών των 231 λίτρων του προηγούμενου μοντέλου, απαιτούσε καινοτόμες λύσεις στη διάταξη των εξαρτημάτων.

Για να χωρέσει ο μεγαλύτερος υβριδικός κινητήρας 1,5 λίτρου, ο εμπρόσθιος πρόβολος έχει επιμηκυνθεί κατά 76 mm, διατηρώντας παράλληλα τις αναλογίες του Aygo X. Η νέα αυτή αρχιτεκτονική επέτρεψε την ανανέωση του εμπρός μέρους, αντανακλώντας τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σχεδιαστική γλώσσα της Toyota.

Για πρώτη φορά σε υβριδικό Toyota, οι δύο σειρές κυψελών της μπαταρίας τοποθετούνται σε διαμήκη διάταξη κάτω από τα πίσω καθίσματα. Σε άλλα υβριδικά μοντέλα της Toyota χρησιμοποιείται παράλληλη διάταξη, που απαιτεί περισσότερο χώρο κατά μήκος.

Εκτός από τη θέση της υβριδικής μπαταρίας, το σύστημα ψύξης της διαθέτει μια καινοτόμο διάταξη. Ο ανεμιστήρας ψύξης, που συνήθως βρίσκεται δίπλα στην μπαταρία, τοποθετείται τώρα στο εμπρός τμήμα κάτω από το πίσω κάθισμα. Η νέα λύση όχι μόνο βελτιστοποιεί τον χώρο της καμπίνας, αλλά δημιουργεί και δύο ροές αέρα προς την μπαταρία, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική ψύξη.

Χάρη στην έξυπνη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, η βοηθητική μπαταρία τοποθετήθηκε κάτω από τον χώρο αποσκευών, γεγονός που επέτρεψε την ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος χωρίς καμία επίπτωση στην αποθηκευτική ικανότητα.

Για την ενσωμάτωση του εξηλεκτρισμένου συστήματος κίνησης χρειάστηκε επίσης ένα νέο σύστημα καλωδίωσης, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα εφαρμογής εντελώς νέων ηλεκτρονικών – όπως οι νέες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECU) – χωρίς κανένα εξάρτημα από την προηγούμενη γενιά. Πέρα από τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και την ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος, αυτό το βήμα επέτρεψε και την εισαγωγή ενός ψηφιακού πίνακα 7 ιντσών.

Επιπλέον, οι αλλαγές στη διάταξη επέτρεψαν την πλήρη αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού με μια βελτιωμένη έκδοση και την εισαγωγή διζωνικού κλιματισμού για τους εμπρός επιβάτες στις ανώτερες εκδόσεις.

Βασισμένο στην αρχιτεκτονική TNGA

• Η πλατφόρμα TNGA GA-B ανασχεδιάστηκε για να ενσωματώσει υβριδικά εξαρτήματα

• Νέα εξαρτήματα ανάρτησης TNGA και πλήμνες τροχών με πέντε μπουλόνια

• Μείωση θορύβου μέσω νέων μέτρων ηχομόνωσης

Το Aygo X είναι βασισμένο στην πλατφόρμα GA-B της Toyota Global New Architecture (TNGA), που παρουσιάστηκε με το μοντέλο το 2022 και έχει τώρα τροποποιηθεί για τη νέα γενιά. Προσφέρει ευέλικτη οδική συμπεριφορά, θέση οδήγησης που εμπνέει σιγουριά και χαμηλό κέντρο βάρους.

Αν και βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα GA-B με το Yaris, το νέο Aygo X διαθέτει ανασχεδιασμένο πίσω τμήμα. Η ευελιξία της πλατφόρμας επέτρεψε την προσαρμογή της θέσης της υβριδικής και της βοηθητικής μπαταρίας, χωρίς καμία επίπτωση στις διαστάσεις ή στη χωρητικότητα αποσκευών.

Η χαρακτηριστική αστική ευελιξία του Aygo X διατηρείται χάρη στα ανανεωμένα εξαρτήματα ανάρτησης TNGA, όπως οι αντιστρεπτικές δοκοί, τα ελατήρια και τα αμορτισέρ, καθώς και οι νέες πλήμνες τροχών με πέντε μπουλόνια. Αυτά διατηρούν την ευελιξία του οχήματος – όπως και την ακτίνα στροφής των 4,7 μέτρων – παρά την αύξηση του βάρους.

Αυτές οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν επίσης την οδηγική άνεση και συμβάλλουν στη μείωση του θορύβου. Οι μονώσεις στο ταμπλό, η ηχομόνωση του καπό και τα καλύμματα του κινητήρα συνδυάζονται με το αναβαθμισμένο σύστημα εξάτμισης και το σιλανσιέ, για ένα πιο ήσυχο ταξίδι. Στις ανώτερες εκδόσεις, εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα μείωσης θορύβου, όπως παχύτερα τζάμια και επιπλέον ηχομόνωση σε όλο το αμάξωμα.

Συμπληρώνοντας την αποδοτικότητα του υβριδικού συστήματος, η χρήση της πλατφόρμας TNGA συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου, αξιοποιώντας την ποδιά του κινητήρα για τη βελτίωση της αεροδυναμικής του κάτω μέρους του οχήματος και τη μείωση του συντελεστή οπισθέλκουσας.

Η απόδοση συνδυάζεται με ρεκόρ χαμηλών εκπομπών ρύπων

• Αύξηση ισχύος κατά 44 DIN hp, φτάνοντας τους 116 DIN hp

• Οι χαμηλότερες στην κατηγορία εκπομπές CO2: 84 g/km

• Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 18 % σε όλο τον κύκλο ζωής σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά

Τα οφέλη της υβριδικής τεχνολογίας, τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην οδηγική εμπειρία, συμπληρώνονται από μια ευρύτερη, ολιστική προσέγγιση της βιωσιμότητας, επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες της κατηγορίας Α.

Ως το πιο προσιτό Hybrid Electric μοντέλο της Toyota, το νέο Aygo X καθιστά την ηλεκτροκίνηση διαθέσιμη σε ακόμη περισσότερους πελάτες, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Hybrid Electric τεχνολογία αποτελεί αποτελεσματική επιλογή για οχήματα κάθε μεγέθους.

Τα πλεονεκτήματα της πλήρους υβριδικής τεχνολογίας κάνουν το νέο Aygo X ιδανικό σύντροφο για την πόλη, με χαμηλές εκπομπές CO2 μόλις 84 g/km – οι χαμηλότερες στην κατηγορία – εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τις ζώνες χαμηλών ρύπων.

Η μεγαλύτερη ισχύς ανοίγει νέες προοπτικές, κάνοντας τις μεγάλες διαδρομές πιο άνετες και ξεκούραστες. Με ισχύ αυξημένη κατά 44 DIN hp σε σχέση το προηγούμενο μοντέλο, το Aygo X αποδίδει πλέον 116 DIN hp και επιταχύνει από 0–100 km/h σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Το πλήρως υβριδικό σύστημα επιτρέπει την ηλεκτρική οδήγηση για μεγαλύτερα διαστήματα, με τους οδηγούς να μπορούν να απολαμβάνουν πολλά από τα πλεονεκτήματα ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, χωρίς το άγχος της επαναφόρτισης της μπαταρίας.

Για τους σύγχρονους οδηγούς, η περιβαλλοντική συνείδηση καθορίζει όλο και περισσότερο την επιλογή αυτοκινήτου τους, και το Aygo X έχει σχεδιαστεί ακριβώς με γνώμονα αυτές τις ανησυχίες.

Η Toyota εκτιμά ότι το αποτύπωμα άνθρακα του οχήματος σε όλο τον κύκλο ζωής του έχει μειωθεί κατά 18% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Το πολύ αποδοτικό υβριδικό σύστημα κίνησης αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα, παράλληλα με τον σχεδιασμό με γνώμονα τις εκπομπές CO₂ και την αξιολόγηση κάθε σταδίου - από τη χρήση και την παραγωγή μέχρι τη διανομή. Για παράδειγμα, τα καθίσματα του Aygo X χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα πλαστικά και οικολογικά υφάσματα σε καινοτόμα υλικά, όπως το νέο premium SakuraTouch® που αποτελείται από πάνω από 40% φυτικό PVC από υποπροϊόντα χαρτοπολτού, απόβλητα φελλού από τη βιομηχανία κρασιού και ανακυκλωμένο PET, , διατηρώντας παράλληλα υψηλή ανθεκτικότητα. Αυτή η πρωτοποριακή σύνθεση χωρίς ζωικά συστατικά μειώνει τις εκπομπές CO₂ στη φάση της παραγωγής υλικών κατά 95% σε σχέση με το γνήσιο δέρμα.

Επιπλέον, μια νέα, βελτιωμένη τεχνολογία βαφής (in-mould colouring) μειώνει επίσης τις εκπομπές CO₂ σε σχέση με την παραδοσιακή βαφή, εφαρμόζοντας χρώμα απευθείας στο καλούπι / κατά τη χύτευση του πλαστικού και επιτυγχάνοντας ομοιόμορφη επίστρωση.

Aygo X GR SPORT

• Αναβαθμισμένη οδική συμπεριφορά χάρη στην ειδική ρύθμιση των αμορτισέρ, των ελατηρίων και του συστήματος διεύθυνσης

• Σπορ εμπρός μάσκα με αποκλειστικό μοτίβο «G-pattern», ζάντες αλουμινίου GR SPORT και μοναδική διχρωμία με μαύρο καπό

• Μαύρες και γκρι λεπτομέρειες στο εσωτερικό, μαζί με αποκλειστικά λογότυπα GR

Η έκδοση GR SPORT είναι εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές ομάδες της TOYOTA GAZOO Racing.

Ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ και ελατήρια βελτιώνουν το κράτημα, μειώνοντας τις κλίσεις του αμαξώματος, ενώ η ειδική ρύθμιση του ηλεκτρικά υποβοηθούμενου τιμονιού προσφέρει πιο άμεση και ακριβή απόκριση. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα την άνεση κατά την οδήγηση στους δρόμους της πόλης.

Η ήδη τολμηρή μπροστινή μάσκα αναβαθμίζεται με το χαρακτηριστικό μοτίβο «G-pattern», σήμα κατατεθέν των οχημάτων της οικογένειας GR. Οι αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου ενισχύουν τη δυναμική εικόνα του αυτοκινήτου.

Το εσωτερικό της καμπίνας αναδεικνύεται με μαύρες και γκρι λεπτομέρειες, καθώς και με κεντητά λογότυπα GR, που αντικατοπτρίζουν το δυναμικό στυλ του Aygo X GR SPORT.

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού

• Αναβαθμισμένο Pre-Collision System που περιλαμβάνει Pre-Collision Brake Assist

• Νέες λειτουργίες Acceleration Suppression και Emergency Steering Assist

• Αναβαθμισμένο Adaptive Cruise Control

Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα για όλα τα μοντέλα Toyota, και το νέο Aygo X επωφελείται από το κορυφαίο στην κατηγορία πακέτο Toyota Safety Sense, που παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισμός.



Εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά του Toyota Safety Sense, το νέο Aygo X διαθέτει και αναβαθμισμένο Pre-Collision System, που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Με έναν αισθητήρα μονοφθολμικής κάμερας και αισθητήρα ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος, εντοπίζει πιο αποτελεσματικά μοτοσικλέτες, αντίθετα κινούμενα οχήματα και πεζούς σε διασταυρώσεις. Σε περίπτωση ενδεχόμενου κινδύνου κατά τη διάρκεια μιας στροφής, το σύστημα εκπέμπει αυτόματα ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις, ενώ το Pre-Collision Brake Assist παρέχει επιπλέον δύναμη πέδησης όταν πατηθεί το πεντάλ. Αν ο κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης είναι πολύ υψηλός, τα φρένα ενεργοποιούνται αυτόματα.

Πρόσθετη προληπτική υποστήριξη παρέχει η νέα λειτουργία Acceleration Suppression, που περιορίζει την απότομη επιτάχυνση σε χαμηλές ταχύτητες όταν ανιχνεύεται κίνδυνος σύγκρουσης. Παράλληλα, το Emergency Steering Assist επεμβαίνει σε περίπτωση απότομου ελιγμού για την αποφυγή εμποδίου, ενισχύοντας τη σταθερότητα του οχήματος και αποτρέποντας την έξοδο από τη λωρίδα.

Το Road Sign Assist έχει αναβαθμιστεί επιτρέποντας στον οδηγό να προσαρμόζει τον περιοριστή ταχύτητας σύμφωνα με τις πληροφορίες των πινακίδων κυκλοφορίας με το πάτημα ενός μπουτόν.

Το Adaptive Cruise Control έχει επίσης αναβαθμιστεί με πλήρη λειτουργικότητα, για πιο άνετη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Με ένα πάτημα στο μπουτόν του τιμονιού, το σύστημα διατηρεί την επιθυμητή ταχύτητα και απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα, προσαρμόζοντας την ταχύτητα ανάλογα και ακινητοποιώντας πλήρως όταν χρειάζεται.

Σύγχρονα συστήματα πολυμέσων

• Οθόνη αφής 10.5” στις ανώτερες εκδόσεις

• Ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Android Auto®

• Επιλογή premium συστήματος ηχείων JBL

Η βελτιωμένη ψηφιακή εμπειρία προσφέρει στους επιβάτες συνδεσιμότητα, ενημέρωση και ψυχαγωγία μέσω του συστήματος Toyota Smart Connect και της εφαρμογής MyT (για smartphone).

Στις ανώτερες εκδόσεις, διατίθεται σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 10,5 ιντσών, ενώ οι υπόλοιπες εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ οθόνη 9 ιντσών.

Το premium σύστημα ηχείων JBL προσφέρει δυνατά μπάσα και καθαρή, δυναμική απόκριση από τέσσερα ηχεία και ένα μεγάλο subwoofer στο πορτμπαγκάζ, και διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Το Toyota Smart Connect προσφέρει ασύρματη συνδεσιμότητα smartphone μέσω Android Auto® – πλέον της υπάρχουσας ασύρματης συνδεσιμότητας Apple CarPlay® – επιτρέποντας εύκολη ενσωμάτωση πλοήγησης, ροής πολυμέσων και άλλων λειτουργιών.

Πρόσθετη ευκολία προσφέρουν δύο θύρες USB-C στάνταρ και η προαιρετική βάση ασύρματης φόρτισης για εύκολη φόρτιση κινητών συσκευών.

Η εφαρμογή MyToyota για smartphone επιτρέπει την παρακολούθηση δεδομένων του οχήματος –ανάλυση οδήγησης, στάθμη καυσίμου, προειδοποιήσεις και εντοπισμός αυτοκινήτου – και λειτουργεί ως ψηφιακό κλειδί για κλείδωμα, ξεκλείδωμα και εκκίνηση του κινητήρα.