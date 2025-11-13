Καθώς οι Ιάπωνες κατασκευαστές δέχονται επίσης πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να εξάγουν οχήματα που κατασκευάζονται στα αμερικανικά εργοστάσιά τους προς την Ιαπωνία, η Toyota έχει διαβεβαιώσει ότι είναι έτοιμη να το πράξει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota, η μεγαλύτερη παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επενδύσει έως 10 δισεκ. δολάρια επιπλέον στις ΗΠΑ τα επόμενα πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό που είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται την ώρα που η Ουάσινγκτον πιέζει το Τόκιο να προχωρήσει σε επενδύσεις 550 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη μείωση των δασμών που έχουν επιβληθεί στις ιαπωνικές εισαγωγές.

«Η επένδυση αυτή ανεβάζει το σύνολο των επενδύσεων της εταιρείας στις ΗΠΑ σχεδόν στα 60 δισεκ. δολάρια από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στο αμερικανικό έδαφος πριν περίπου 70 χρόνια», διευκρίνισε η Toyota σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για το είδος των επενδύσεων ή το χρονοδιάγραμμά τους.

Τον Φεβρουάριο η Toyota είχε επισημάνει ότι οι συνολικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ ανέρχονται στα 49 δισεκ. δολάρια. Η εταιρεία διαθέτει στο αμερικανικό έδαφος 11 εργοστάσια στα οποία εργάζονται περίπου 50.000 άνθρωποι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιο πρόσφατα απέκτησε ένα εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών στη Βόρεια Καρολίνα, μια επένδυση σχεδόν 14 δισεκ. δολαρίων, το οποίο ξεκίνησε επισήμως την παραγωγή έπειτα από την τελετή των εγκαινίων του σήμερα.

Κατά την επίσκεψή του στο Τόκιο στα τέλη Οκτωβρίου ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Toyota σκοπεύει να επενδύσει επιπλέον 10 δισεκ. δολάρια στις ΗΠΑ.

Μια ανακοίνωση την οποία είχε διαψεύσει την επόμενη ημέρα η εταιρεία. «Αν και είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια του αριθμού των 10 δισεκ., είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιήσουμε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας», περιορίστηκε να δηλώσει στις αρχές Νοεμβρίου ο οικονομικός διευθυντής της Toyota Κέντα Κον.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο επιπλέον δασμούς 25% στις εισαγωγές ιαπωνικών αυτοκινήτων. Στα μέσα Σεπτεμβρίου όμως η Ουάσινγκτον επέβαλε ενιαίο δασμό στις εισαγωγές οχημάτων ύψους 15%.

Η Toyota εκτιμά σε 1,45 τρισεκ. γεν (8 δισεκ. ευρώ) τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών στα λειτουργικά της κέρδη για το οικονομικό έτος 2025-2026.

Το ημερολογιακό έτος 2024 η εταιρεία πραγματοποίησε το ένα τέταρτο των παγκόσμιων πωλήσεών της στις ΗΠΑ, δηλαδή 2,33 εκατ. οχήματα, από τα οποία το 1,06 εκατ. εισήχθησαν από το Μεξικό και την Ιαπωνία.

Καθώς οι Ιάπωνες κατασκευαστές δέχονται επίσης πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ να εξάγουν οχήματα που κατασκευάζονται στα αμερικανικά εργοστάσιά τους προς την Ιαπωνία, η Toyota έχει διαβεβαιώσει ότι είναι έτοιμη να το πράξει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

«Καταβάλλονται προσπάθειες για την εναρμόνιση των ιαπωνικών προτύπων πιστοποίησης με αυτά των ΗΠΑ. Εάν αυτές οι προετοιμασίες αυτές έχουν επιτυχή κατάληξη, θα είμαστε πρόθυμοι να το εξετάσουμε», σχολίασε ο Χιρογιούκι Ουέντα επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Toyota στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ