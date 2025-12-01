Ο Ogier ξανά Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Toyota GAZOO Racing.

Ο Sébastien Ogier έγραψε για μία ακόμη φορά ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, κατακτώντας τον ένατο τίτλο οδηγών WRC, ισοφαρίζοντας το θρυλικό ρεκόρ του Sébastien Loeb. Ο Γάλλος οδηγός της TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team (TGR-WRT), μαζί με τον συνοδηγό του Vincent Landais, επικράτησαν σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο Ράλι Σαουδικής Αραβίας, όπου ο τίτλος κρίθηκε κυριολεκτικά την τελευταία ημέρα.

Σκληρή μονομαχία με Evans και Rovanperä

Ο Ogier ξεκίνησε τον αγώνα τρεις βαθμούς πίσω από τον Elfyn Evans, ωστόσο ο Ουαλός είχε ατυχία το πρωί της Παρασκευής με κλατάρισμα που του κόστισε 1’40”. Ο Ogier έχασε και αυτός χρόνο αργότερα, όμως μπήκε στην τελευταία ημέρα μόλις έναν βαθμό μπροστά από τον Evans.

Η κρίσιμη στιγμή ήρθε στην ειδική Asfan των 33,28 χλμ., όπου ο Ogier ήταν 7,9” ταχύτερος, ανεβαίνοντας τρίτος γενικής και χτίζοντας διαφορά ασφαλείας. Παρά την προσπάθεια του Evans στην Power Stage, ο Ogier άντεξε και κέρδισε τον τίτλο με διαφορά 0,8 δευτερολέπτων.

Ένας τίτλος–ορόσημο

Ο Ogier κατακτά τον τρίτο τίτλο του με την Toyota, εξασφαλίζει 10 βάθρα σε 11 συμμετοχές φέτος, εκ των οποίων έξι νίκες, γίνεται ο μόλις δεύτερος οδηγός με εννέα παγκόσμιους τίτλους, ενώ ο συνοδηγός του Vincent Landais πανηγυρίζει το πρώτο του πρωτάθλημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την Toyota, αυτός είναι ο 6ος τίτλος οδηγών σε 7 χρόνια, η 4η φορά σε 5 χρόνια που κατακτά και τους τρεις τίτλους, και ο 10ος τίτλος οδηγών στην ιστορία της – ισοφαρίζοντας τη Lancia.

Ο Akio Toyoda αποθέωσε τον Ogier:

«Είναι απίστευτα δυνατός! Συγχαρητήρια για τον ένατο τίτλο. Συγχαρητήρια και στον Vincent για τον πρώτο του.»

Ο Juha Kankkunen πρόσθεσε:

«Ο Seb ίσως είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Το να κατακτάς τίτλους με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές είναι τεράστιο επίτευγμα.»

Ο Evans, με αξιοσημείωτη συνέπεια, απέδειξε και φέτος τη δυναμική του, ενώ ο Kalle Rovanperä ολοκλήρωσε την τελευταία του χρονιά στο WRC πριν μεταβεί σε αγώνες πίστας.

Τα αποτελέσματα στο Ράλι Σαουδικής Αραβίας

Neuville – Hyundai

Fourmaux – Hyundai

Ogier – Toyota

Pajari – Toyota

Katsuta – Toyota

Evans – Toyota

Rovanperä – Toyota

Τελική βαθμολογία οδηγών 2025

Ogier – 293 βαθμοί

Evans – 289

Rovanperä – 256

Κατασκευαστές

TOYOTA GAZOO Racing – 735 βαθμοί

Hyundai – 511

M-Sport Ford – 205

Ο Ogier συνεχίζει να μεγαλώνει τον μύθο του, με έναν τίτλο που ήρθε έπειτα από μία από τις πιο συναρπαστικές σεζόν των τελευταίων χρόνων στο WRC.