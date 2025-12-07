Σύμφωνα με στελέχη της κτηματαγοράς, το πλαφόν κινδυνεύει να λειτουργήσει ως «νέα βάση εκκίνησης» για τη διαμόρφωση των τιμών.

Η δημόσια συζήτηση για το ενδεχόμενο επιβολής «ελάχιστου πλαφόν» στα δηλωθέντα μισθώματα προκαλεί ήδη αντιδράσεις, καθώς ολοένα και περισσότεροι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο μέτρο, αντί να περιορίσει την «υποδήλωση μισθωμάτων», μπορεί τελικά να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των ενοικίων. Με την αγορά κατοικίας να κινείται ήδη σε ιστορικά υψηλά, η προοπτική μιας θεσμικής παρέμβασης που θα θέτει κατώτατο όριο στις δηλούμενες μισθώσεις προκαλεί έντονες ανησυχίες.

Σύμφωνα με στελέχη της κτηματαγοράς, το πλαφόν κινδυνεύει να λειτουργήσει ως «νέα βάση εκκίνησης» για τη διαμόρφωση των τιμών. Εφόσον το κράτος ορίσει ένα κατώτατο ποσό, το οποίο δεν θα μπορεί να υπολείπεται συγκεκριμένου ύψους ανά τετραγωνικό, πολλοί ιδιοκτήτες θα έχουν κίνητρο να ευθυγραμμίσουν προς τα πάνω τα πραγματικά ενοίκια, ακόμη και αν έως σήμερα χρέωναν χαμηλότερα. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «κανείς δεν θα θέλει να εμφανίζεται ότι νοικιάζει κάτω από το ελάχιστο», με αποτέλεσμα το πλαφόν να λειτουργεί όχι ως φίλτρο παραβατικότητας, αλλά ως οδηγός ανατιμήσεων.

Την ίδια στιγμή, οι ενοικιαστές αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με νέες πιέσεις. Σε περιοχές όπου τα μισθώματα κυμαίνονται ακόμη σε πιο προσιτά επίπεδα, όπως παλαιότερες και υποβαθμισμένες συνοικίες, η εφαρμογή ενός οριζόντιου κατώτατου ορίου θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες. Ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα διατηρούσαν χαμηλά μισθώματα είτε από κοινωνική ευαισθησία είτε λόγω πλεονάζουσας προσφοράς, ενδέχεται να αισθανθούν ότι «αδικούνται» φορολογικά και να αναπροσαρμόσουν τις τιμές για να φτάσουν το ελάχιστο φορολογήσιμο επίπεδο. Η αγορά φοβάται ότι αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εξαπλωθεί, δημιουργώντας αλυσιδωτές αυξήσεις ακόμα και σε περιοχές χαμηλής ζήτησης.

Επιπλέον, η επιβολή πλαφόν εκτιμάται ότι θα επιφέρει ανακατατάξεις στις υφιστάμενες μισθώσεις. Συμβόλαια με χαμηλά μισθώματα ενδέχεται να επαναδιαπραγματευτούν ή ακόμα και να καταγγελθούν από ιδιοκτήτες που θα θεωρήσουν ότι δεν μπορούν πλέον να δηλώσουν μικρότερα ποσά χωρίς φορολογικές επιπτώσεις. Το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερη ανασφάλεια για χιλιάδες νοικοκυριά που ήδη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος στέγασης.

Παρά το γεγονός ότι το οικονομικό επιτελείο αναζητά τρόπους για να περιορίσει την υποδήλωση, ειδικοί τονίζουν ότι το «ελάχιστο πλαφόν» μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ενισχύοντας την ανοδική πορεία των ενοικίων αντί να την ανακόψει. Οι φορείς της αγοράς ζητούν στοχευμένους ελέγχους και αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων, υπογραμμίζοντας ότι η λύση δεν βρίσκεται σε οριζόντιες παρεμβάσεις που απειλούν να επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη πιεσμένο στεγαστικό περιβάλλον.