Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις για την πληρωμή εκκρεμών δηλώσεων αγροτεμαχίων μικρής έκτασης στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2025, δίνοντας λύση σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν αποδοθεί ή έχουν δηλωθεί εσφαλμένα στοιχεία ταυτότητας ακινήτων.

Η ρύθμιση αφορά μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έκτασης έως και 20 στρεμμάτων, για τα οποία δεν υπάρχει Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου ή Κωδικός Εθνικού Κτηματολογίου, ή έχουν καταχωριστεί λανθασμένα στοιχεία.

Με τη νέα απόφαση παρέχεται η δυνατότητα να θεωρηθούν κατ’ εξαίρεση επιλέξιμα τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής των σχετικών ενισχύσεων. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους παραγωγούς μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Στην υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν την αιτία κατοχής της έκτασης, όπως προφορική συμφωνία χρήσης, ανταλλαγή ή άλλη αιτία, καθώς και ότι κατέχουν και χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια του γεωργικού έτους 2025 χωρίς νομική αμφισβήτηση.

Παράλληλα προβλέπεται επιβεβαίωση της γεωργικής χρήσης των εκτάσεων μέσω του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού ως Area Monitoring System (AMS). Το σύστημα αυτό αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα για τον έλεγχο της πραγματικής καλλιέργειας των αγροτεμαχίων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ορθής καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων.

Η απόφαση δίνει επίσης τη δυνατότητα στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνεται η ακρίβεια των δηλώσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπεύθυνη δήλωση έχει υποβληθεί με αναληθή στοιχεία, προβλέπεται διαδικασία ανάκτησης των ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί, χωρίς συμψηφισμό με άλλες εκκρεμείς πληρωμές προς τον ίδιο παραγωγό.

Η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων τέθηκε σε λειτουργία με τη δημοσίευση της απόφασης και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 24 Μαρτίου 2026, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά την υποβολή των δηλώσεων ενίσχυσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αγροτεμαχίων μικρής έκτασης για τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ταυτοποίησης στο Κτηματολόγιο.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι παραγωγοί θα μπορέσουν να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται, χωρίς να αποκλειστούν λόγω διοικητικών ή τεχνικών εκκρεμοτήτων.