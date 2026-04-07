Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε έναν εκτεταμένο κύκλο πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων, καταβάλλοντας συνολικά σχεδόν 202 εκατ. ευρώ για περισσότερα από 294.000 αγροτεμάχια, ύστερα από σειρά ενδελεχών διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων.

Οι πληρωμές, που ανέρχονται σε 201.977.212,74 ευρώ μετά από συμψηφισμούς οφειλών προηγούμενων ετών ύψους 264.613,16 ευρώ, αφορούν 128.063 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ συμψηφισμοί πραγματοποιήθηκαν σε 1.075 ΑΦΜ. Το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων κατευθύνθηκε στην ειδική ενίσχυση βάμβακος, η οποία ξεπέρασε τα 122,5 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικά ποσά διατέθηκαν επίσης για τη βασική εισοδηματική στήριξη, τη συμπληρωματική αναδιανεμητική ενίσχυση και τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε καλλιέργειες όπως το σκληρό και μαλακό σιτάρι και το κριθάρι.

Κεντρικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης πληρωμής αποτέλεσε η εκτεταμένη διαδικασία ελέγχου και αποδέσμευσης αγροτεμαχίων. Χιλιάδες περιπτώσεις εξετάστηκαν με βάση στοιχεία ιδιοκτησίας, ενστάσεις παραγωγών, δεδομένα του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων, καθώς και διασταυρώσεις με το Κτηματολόγιο. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες κατέστη δυνατή η πληρωμή αγροτεμαχίων που παρέμεναν δεσμευμένα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στη διαχείριση των ενισχύσεων.

Συνολικά, περισσότερα από 294.000 αγροτεμάχια οδηγήθηκαν σε πληρωμή αποκλειστικά κατόπιν ελέγχων, γεγονός που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποτυπώνει την ένταση των παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της ορθής κατανομής των πόρων.

Η Αρχή συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος πληρωμών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με επόμενο σταθμό την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, η οποία αναμένεται έως τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου.