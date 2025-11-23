Ισχύς, επιδόσεις, συγκινήσεις: Το νέο Opel Mokka GSE Rally.

Ευχάριστα νέα για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τους ανερχόμενους οδηγούς rally, καθώς η Opel και η ADAC ανακοίνωσαν συναρπαστικές αλλαγές για τη σεζόν 2026. Στο εξής, το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό κύπελλο rally ενιαίου τύπου θα ονομάζεται ADAC Opel GSE Rally Cup. Επιπλέον, οι αναμετρήσεις θα γίνονται με το νέο Opel Mokka GSE Rally, το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς eRally5 της FIA. Η σεζόν 2026 του GSE Rally Cup θα διεξαχθεί σε επτά γύρους σε έξι διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, ξεκινώντας τον Μάιο με το ELE Rally στο Eindhoven της Ολλανδίας.

Η Rebecca Reinermann, Vice President Marketing Opel & Vauxhall, δήλωσε: «Με το ADAC Opel Electric Rally Cup, η Opel και η ADAC δημιούργησαν το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό κύπελλο rally με οχήματα ενός κατασκευαστή. Πέντε επιτυχημένες σεζόν απέδειξαν ότι ο βιώσιμος μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι εφικτός, συνδυάζοντας ισχυρές επιδόσεις και συναρπαστικό θέαμα. Το Corsa απέδειξε ότι το ηλεκτρικό του σύστημα κίνησης είναι απόλυτα αξιόπιστο, ακόμη και σε συνθήκες rally. Με το νέο Mokka GSE Rally, συνεχίζουμε αυτή την επιτυχία με διπλάσια δύναμη και ακόμη περισσότερες προοπτικές για τους νέους οδηγούς».

Ισχύς, επιδόσεις, συγκινήσεις: Το νέο Opel Mokka GSE Rally

Οι ομάδες και οι οδηγοί θα έχουν σύντομα στη διάθεσή τους το Mokka GSE Rally, με μέγιστη ισχύ 207 kW (281 hp) — υπερδιπλάσια σε σχέση με το Corsa Rally Electric (100 kW/136 hp).

Η ροπή των 345 Nm, το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων, το αγωνιστικό κιβώτιο και η ανάρτηση Bilstein εγγυώνται κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και απόδοση επιπέδου Rally4. Η μπαταρία χωρητικότητας 54 kWh προέρχεται από το μοντέλο παραγωγής, ενώ το λογισμικό διαχείρισης κινητήρα και μπαταρίας έχει βελτιστοποιηθεί για μέγιστη αποδοτικότητα και επιδόσεις αγωνιστικού επιπέδου.

Όπως και το Corsa Rally Electric, το νέο Mokka GSE Rally πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, με κλωβό ασφαλείας πιστοποιημένο από τη FIA, αγωνιστικά καθίσματα με ζώνες έξι σημείων, προστασία μπαταρίας, αισθητήρες αποσύνδεσης υψηλής τάσης, καθώς και σύστημα πυρόσβεσης με μη αγώγιμο υλικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ηλεκτρικός μηχανοκίνητος αθλητισμός και ανάδειξη ταλέντων

Η συνεργασία Opel–ADAC αποτελεί υπόδειγμα επιτυχούς ανάδειξης νέων οδηγών. Από το 2013, 224 άνδρες και γυναίκες οδηγοί από 22 χώρες έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα στους επαγγελματικούς αγώνες rally μέσα από το πρόγραμμα της Opel. Οι καλύτεροι προωθούνται στην ADAC Opel Rally Junior Team, όπου αγωνίζονται με το Opel Corsa Rally4 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων (JERC). Ο Calle Carlberg κατέκτησε φέτος τον έκτο ευρωπαϊκό τίτλο της Opel στο JERC την τελευταία δεκαετία, ενώ ο Tom Heindrichs, νικητής του φετινού ADAC Opel Electric Rally Cup, θα ενταχθεί την επόμενη σεζόν στην ομάδα Junior.

Ο Jörg Schrott, Επικεφαλής του Opel Motorsport, δήλωσε: «Το πρόγραμμα rally της Opel αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση είναι ταυτόχρονα κατάλληλη για καθημερινή χρήση, συναρπαστική, αλλά και αξιόπιστη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η τεχνολογική αρτιότητα του Opel Corsa Rally Electric μιλάει από μόνη της. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησής του αποτελεί παράδειγμα καινοτομίας, ποιότητας και αξιοπιστίας, χαρακτηριστικά που πρεσβεύει η Opel. Πραγματικά ανυπομονώ για τη σεζόν του 2026 με το νέο Mokka GSE Rally».