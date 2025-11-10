Formula 1 - 21ο Grand Prix από τη Βραζιλία, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+.

Το πολυαναμενόμενο 21ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 πραγματοποιήθηκε στην πίστα Ιντερλάγκος, του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Λάντο Νόρις, στη 2 η θέση βρέθηκε ο Αντρέα Αντονέλι και στην 3 η θέση ο Μαξ Φερστάπεν.

Η εκπομπή «Formula 1 Show» φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, μία αποκλειστική συνέντευξη του πρώην οδηγού F1, Pastor Maldonado όπου μιλάει για τις δικές του μεγάλες στιγμές και κάνει προβλέψεις για τη φετινή χρονιά, και μια αποκαλυπτική συνέντευξη του νεαρού Σεμπάστιαν Μοντόγια, που βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του.

Ακόμα, παρακολουθήσαμε ένα αφιέρωμα στον παγκόσμιο πρωταθλητή Τζένσον Μπάτον, ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό δράση και είχε στεφθεί πρωταθλητής σε αυτή την πίστα το 2009, ενώ ο επικεφαλής της HAAS F1, Ayao Komatsu αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η νίκη είναι ομαδική δουλειά.

Formula 1: Όσα έγιναν στο 21ο Grand Prix στη Βραζιλία την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Με απόλυτη κυριαρχία στο Σάο Πάολο, ο Λάντο Νόρις κατέκτησε τη δεύτερη νίκη του στο Ιντερλάγκος, ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό τριήμερο για τη McLaren.

Ο Βρετανός οδηγός επικράτησε τόσο στο Sprint όσο και στον αγώνα, κερδίζοντας το μέγιστο δυνατό των 33 βαθμών. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι διευρύνθηκε στους 24 βαθμούς, ενώ απομένουν 83 βαθμοί να μοιραστούν στους τελευταίους τρεις αγώνες της χρονιάς.

Την ίδια στιγμή, ο Μαξ Φερστάπεν, που αναδείχθηκε οδηγός του αγώνα, σύμφωνα και με τη σχετική ψηφοφορία σας στο F1 ANT1 — κατάφερε να φτάσει από τελευταίος ως τρίτος, βλέποντας όμως τη διαφορά του να αγγίζει τους 49 βαθμούς και, πρακτικά (τι οξύμωρο!), να τίθεται εκτός μάχης του τίτλου.

Αν ο Νόρις τερματίσει πίσω από τον Πιάστρι στους επόμενους τρεις αγώνες και στο Sprint, θα αναδειχθεί πρωταθλητής, καθώς θα χάσει το πολύ 22 βαθμούς, ενώ η διαφορά παραμένει στους 24.

Tο βραζιλιάνικο Grand Prix τα είχε όλα: ένταση, συγκρούσεις και ανατροπές από τον πρώτο κιόλας γύρο. Ο Μπορτολέτο χτύπησε με τον Στρολ στην εκκίνηση, όπως και ο Χάμιλτον με τον Σάινθ αρχικά, και αργότερα με τον Κολαπίντο. Βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας και στην επανεκκίνηση ο Πιάστρι έκανεια τολμηρή βουτιά στην πρώτη στροφή, που είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει τον Αντονέλι, ο οποίος με τη σειρά του ακούμπησε τον Λεκλέρκ. Ο Μονεγάσκος εγκατέλειψε, όπως και ο Χάμιλτον λίγο αργότερα, σε έναν αγώνα χωρίς βαθμούς για τους «κόκκινους».

Ο Πιάστρι, για την ενέργειά του αυτή, δέχτηκε ποινή δέκα δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα να πέσει πιο πίσω και να χάσει πολύτιμο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος. Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Λεκλέρκ, έχοντας δει τα πλάνα του περιστατικού, απέδωσε μέρος της ευθύνης και στον Αντονέλι, καθώς, όπως είπε, «δεν άφησε αρκετό χώρο στον Πιάστρι».

Ο Μαξ Φερστάπεν έζησε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές και στρατηγικά διλήμματα στο Ιντερλάγκος.

Ο Ολλανδός εκκίνησε με τη σκληρή γόμα, όμως, υπέστη κλατάρισμα νωρίς και αναγκάστηκε να αλλάξει σε μέση γόμα υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας. Στη μέση του αγώνα έκανε ακόμη ένα πιτ στοπ, τοποθετώντας ξανά τη μέση γόμα.

Θεωρητικά, θα μπορούσε με αυτό το δεύτερο σετ να φτάσει ως το τέλος. Μόλις ο Νόρις μπήκε στα πιτ, ο Φερστάπεν βρέθηκε επικεφαλής της κούρσας. Εν τέλει, όμως, στη Red Bull αποφάσισαν να τον καλέσουν για ένα τελευταίο πιτ στοπ, που πολλοί αναρωτιούνται αν ήταν όντως απαραίτητο, με αποτέλεσμα να πέσει στην 4 η θέση.

Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να φτάσει και να περάσει τον Ράσελ στο φινάλε, ανεβαίνοντας στη 3 η θέση του βάθρου.

Ο Αντονέλι κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Ολλανδό και τερμάτισε 2ος , πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο νικητής και πρωτοπόρος της βαθμολογίας Λάντο Νόρις, δήλωσε: «Δούλεψα σκληρά για τη νίκη. Πίεζα συνεχώς στο όριο. Ήταν ένας φοβερός αγώνας και είναι πολύωραία η αίσθηση να κερδίζεις στη Βραζιλία. Είναι μια εκπληκτική πίστα, με απίστευτους οπαδούς. Ήταν ένα τέλειο αγωνιστικό τριήμερο. Αγνοείς όσους λένε βλακείες για εσένα, επικεντρώνομαι στον εαυτό μου.

H McLaren έκανε τρομερή δουλειά και μου έδωσε ένα φοβερό μονοθέσιο. Πιέζουμε συνεχώς, κάθε τριήμερο, και το ίδιο κάνω κι εγώ εκτός αγώνων. Η επιβράβευση για τη δουλειά σου δεν έρχεται εύκολα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω πως ήμασταν η ταχύτερη ομάδα σήμερα, οπότε χαίρομαι που πήρα τη νίκη».

Επόμενος σταθμός του Πρωταθλήματος είναι το 22 ο Grand Prix στο Λας Βέγκας, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 06:00.