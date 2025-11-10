Ο 5-κύλινδρος κινητήρας 2.5 TSI (390PS, 480Nm) είναι η ψυχή του κορυφαίου crossover SUV υψηλών επιδόσεων.

Η CUPRA επαναπροσδιορίζει για μία ακόμα φορά τα όρια της απόδοσης και σχεδίασης με το πιο εμβληματικό μοντέλο εσωτερικής καύσης: το νέο CUPRA Formentor VZ5. Με μόλις 4.000 μονάδες παγκοσμίως, η έκδοση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το υψηλών αποδόσεων crossover SUV, συνδυάζοντας την ακατέργαστη ισχύ με την εκλεπτυσμένη αισθητική και τεχνολογία αιχμής.

To CUPRA Formentor VZ5 παραμένει στην κορυφή της τεχνολογίας κινητήρων εσωτερικής καύσης, κερδίζοντας τις καρδιές με τον χαρακτηριστικό πεντα-κύλινδρο κινητήρα και τη δυναμική ευελιξία του. Τώρα επιστρέφει με μία ολοκαίνουρια δέσμευση να προσφέρει μία συναισθηματικά φορτισμένη οδηγική εμπειρία.

«Η επιστροφή του CUPRA Formentor VZ5 είναι μία τολμηρή δέσμευση στην απόδοση και στο συναίσθημα. Με τον εμβληματικό πεντα-κύλινδρο κινητήρα, αυτό το μοντέλο ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της CUPRA – τολμηρή, αντισυμβατική και οδηγούμενη από πάθος,» δήλωσε ο Sven Schuwirth, Executive Vice-President Sales, Marketing & Aftersales CUPRA. «Για πρώτη φορά, το CUPRA Formentor VZ5 θα είναι διαθέσιμο σε δεξιοτίμονη και αριστεροτίμονη έκδοση,ανοίγοντας τις πόρτες στους λάτρεις των αυτοκινήτων και σε άλλες αγορές, όπως αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου».

Κάτω από το καπό του CUPRA Formentor VZ5 βρίσκεται ο εμβληματικός πεντα-κύλινδρος κινητήρας 2.5 λίτρων TSI που αποδίδει 390 ίππους και 480Nm ροπής προσφέροντας μία συναισθηματική εμπειρία. Σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης της CUPRA καθώς και με ενσωματωμένη τεχνολογία κατανομής ροπής (torque splitter), το VZ5 προσφέρει ακριβή κατανομή ισχύος και στους τέσσερις τροχούς συμπεριλαμβανομένου του πλευρικού ελέγχου ροπής για βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές.

Αυτή η νέα έκδοση διαθέτει τολμηρά εξωτερικά στοιχεία σχεδιασμού, όπως έναν χαρακτηριστικό μπροστινό προφυλακτήρα, ένα μπροστινό splitter με το χαραγμένο λογότυπο VZ5, φαρδύτερου θόλους τροχών και έναν εκλεπτυσμένο πίσω προφυλακτήρα και διαχύτη, στοιχεία που προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στον δρόμο.

Ζάντες αλουμινίου 20’’ σε χρώμα χαλκού με την εμβληματική σχεδίαση του VZ5, σκούρα χρωμιωμένη επιγραφή CUPRA και μία επιλεγμένη παλέτα μεταλλικών και ματ χρωματικών επιλογών: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt & Enceladus Grey Matt ολοκληρώνουν την επιθετική αισθητική του -υψηλών επιδόσεων- Crossover SUV.

Στο εσωτερικό, η σχεδιαστική φιλοσοφία της CUPRA συνεχίζει να εξελίσσεται, προσφέροντας κομψότητα σπορ στυλ και ψηφιοποίηση. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και οι λεπτομέρειες στο εσωτερικό αναβαθμίζουν το οδηγικό περιβάλλον ενώ η τελική πινελιά είναι τα CUPBucket καθίσματα.

Από το αρχικό του ντεμπούτο, το CUPRA Formentor αποτελεί σύμβολο του επαναστατικού πνεύματος της μάρκας. Αυτή η επανακυκλοφορία είναι κάτι παραπάνω από μία ανανέωση είναι μια επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της CUPRA για τη συναισθηματική δύναμη της οδήγησης. Με τον χαρακτηριστικό πεντα-κύλινδρο κινητήρα και την περιορισμένη παραγωγή των 4.000 μονάδων, το VZ5 είναι ένα σύγχρονο σύμβολο.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, το CUPRA Formentor VZ5 θα ξεκινήσει την παραγωγή του το πρώτο τρίμηνο του 2026.