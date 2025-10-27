Η CUPRA κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή με νέες τιμές και πρόσθετο όφελος από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Η CUPRA ενισχύει τη δέσμευσή της για βιώσιμη κινητικότητα, παρουσιάζοντας ένα νέο προωθητικό πρόγραμμα που καθιστά τα αμιγώς ηλεκτρικά της μοντέλα Born και Tavascan πιο προσιτά από ποτέ. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως και τα €5.500, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν και από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», απολαμβάνοντας επιπλέον όφελος €3.000. Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε., επίσημος αντιπρόσωπος της CUPRA στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τις νέες τιμές για τα δύο ηλεκτρικά μοντέλα:

CUPRA Born

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας προσφέρεται πλέον με έκπτωση έως €5.000 για το διαθέσιμο απόθεμα ΜΥ25:

59 kWh / 231HP eBoost: από 35.990€

77 kWh / 231HP eBoost: από 39.990€

Για τα νέα μοντέλα ΜΥ26, η έκπτωση φτάνει τα €3.000, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στα 34.990€ για την έκδοση 59 kWh / 204HP.

CUPRA Tavascan

Το εντυπωσιακό ηλεκτρικό sport SUV διατίθεται πλέον με έκπτωση €5.500, με τις τιμές να ξεκινούν από €43.490 για την έκδοση 79 kWh / 286HP Endurance.

Οι παραπάνω μειώσεις μπορούν να συνδυαστούν με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», κάνοντας την απόκτηση ενός premium ηλεκτρικού CUPRA πιο προσιτή και συμφέρουσα επιλογή.

Με το νέο αυτό πρόγραμμα, η CUPRA συνεχίζει να συνδυάζει επιδόσεις, σχεδίαση και βιωσιμότητα, προσφέροντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να περάσουν στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με στυλ και δυναμισμό.