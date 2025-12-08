Η σύγχρονη πολυτέλεια αποκτά νέο σημείο αναφοράς στο Μαρούσι.

Η Zeekr, το πρωτοποριακό premium brand ηλεκτρoκίνησης του ομίλου Geely, εγκαινιάζει το πρώτο της Zeekr Experience Store στην Ελλάδα, έναν χώρο όπου η αισθητική, η τεχνολογία και η εμπειρία συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία.

Το Zeekr Experience Store βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου, στο κέντρο της επιχειρηματικής και τεχνολογικής δραστηριότητας της Αθήνας, και αποτελεί τον πρώτο φυσικό χώρο επαφής του ελληνικού κοινού με τον κόσμο της Zeekr.

Ο σχεδιασμός του Experience Store εκφράζει τη φιλοσοφία της μάρκας για καθαρή αισθητική και αυθεντική εμπειρία, μέσα από minimal αρχιτεκτονική και προσεγμένα υλικά και που αναδεικνύουν τη σύγχρονη πολυτέλεια της Zeekr.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη σειρά ηλεκτρικών οχημάτων Zeekr, που περιλαμβάνει τα Zeekr 001, το εμβληματικό shooting brake που συνδυάζει δύναμη και κομψότητα, το Zeekr X, το κομψό και σύγχρονο compact SUV, και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα μοντέλο που ενσαρκώνει την επόμενη γενιά έξυπνης ηλεκτρικής απόδοσης. Με αυτά τα τρία μοντέλα, η Zeekr παρουσιάζει ένα ολόκληρο οικοσύστημα ηλεκτροκίνησης, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν την τελειότητα στην εμπειρία οδήγησης, χωρίς συμβιβασμούς σε τεχνολογία, άνεση ή αισθητική.

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του νέου Zeekr Experience Store, η Zeekr γιορτάζει με τις Zeekr Exclusive Days, από τις 08.12 έως τις 13.12, προσφέροντας μοναδικά προνόμια και ειδικά προνομιακά χρηματοδοτικά προγράμματα για όλα τα μοντέλα της. Ειδικά για το νέο Zeekr X θα ισχύσει το Πρόγραμμα “Xtreme Value 50”, με δύο επιλογές χρηματοδότησης: 0% επιτόκιο με 288€ τον μήνα για 60 μήνες, ή 3,9% επιτόκιο με 397€ τον μήνα για 72 μήνες. Παράλληλα, για όλη τη διάρκεια των Zeekr Exclusive Days, η Zeekr προσφέρει 4 χρόνια δωρεάν service σε όλα τα μοντέλα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την premium εμπειρία και τη δέσμευσή της προς τον σύγχρονο οδηγό.







Η GEO Mobility Hellas, σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της Zeekr το αμέσως επόμενο διάστημα, ενισχύοντας την παρουσία της μάρκας σε κομβικά σημεία της χώρας. Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνει το όραμα της Zeekr να προσφέρει μια ολιστική premium εμπειρία ηλεκτροκίνησης σε κάθε οδηγό που αναζητά τεχνολογία, σχεδίαση και βιώσιμη πολυτέλεια.

Zeekr Experience Store: Λ. Κηφισίας 87, κόμβος Αμαρουσίου.