 Η CUPRA διατηρεί την αξιολόγηση 5-αστέρων για τα Leon, Formentor και Born σύμφωνα με τα ενισχυμένα πρότυπα ασφαλείας του Euro NCAP για το 2025.

Η CUPRA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ασφάλεια και καινοτομία, καθώς τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν ξανά την κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων, στις τελευταίες αξιολογήσεις ασφάλειας του Euro NCAP – αυτή τη φορά σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα του 2025.

Η επανεκτίμηση επιβεβαιώνει την ικανότητα αυτών των μοντέλων να ανταποκρίνονται στα διαρκώς εξελισσόμενα πρότυπα προστασίας επιβατών και ευάλωτων χρηστών του δρόμου, εντάσσοντάς τα στη γκάμα των 5άστερων μοντέλων της CUPRA στο Euro NCAP, μαζί με τα CUPRA Tavascan και Terramar.

«Τα CUPRA Leon, Formentor και Born ενσάρκωναν πάντα το πνεύμα υψηλών επιδόσεων της μάρκας, όμως η ασφάλεια αποτελεί εξίσου κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής μας,» δήλωσε ο Dr. Werner Tietz, Executive Vice-President Research & Development CUPRA. «Η συμμόρφωση με τα νέα πρότυπα Euro NCAP του 2025, αποτελεί απόδειξη της δουλειάς των ομάδων μηχανικών και της συνεχούς επιδίωξης τους για αριστεία.»

Το πρωτόκολλο Euro NCAP του 2025 εισάγει αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης σε τέσσερις βασικούς τομείς: προστασία ενήλικων επιβατών, προστασία παιδιών επιβατών, ευάλωτων χρηστών του δρόμου και ενεργητικά συστήματα ασφαλείας. Αυτές οι ενημερώσεις περιλαμβάνουν πιο ρεαλιστικά τεστ πρόσκρουσης πεζών, σύνθετα σενάρια σε διασταυρώσεις και ενισχυμένες βιομηχανικές αξιολογήσεις.

Για να ανταποκριθούν στα ενισχυμένα πρότυπα, τα CUPRA Leon και Formentor είναι εξοπλισμένα με μία σειρά νέων τεχνολογιών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος αισθητήρων κάμερας και ραντάρ που υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού. Το αναβαθμισμένο σύστημα Front Assist πλέον περιλαμβάνει υποβοήθηση σε διασταυρώσεις, ανίχνευση σεναρίων στροφής και πρόληψη μετωπικών συγκρούσεων. Αυτά τα συστήματα είναι σχεδιασμένα για να εντοπίζουν και να αντιδρούν σε πιθανές συγκρούσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα πραγματικών συνθηκών, συμβάλλοντας στην αποτροπή ή μείωση των επιπτώσεων.

Εκτός από τα ενεργά συστήματα, τα οχήματα υποβλήθηκαν σε νέες αξιολογήσεις για την αντοχή σε πλευρική πρόσκρουση σε στύλο και σε αντίθετη φορά μέσω εικονικών δοκιμασιών. Αυτά τα τεστ είναι κρίσιμα για την επιβεβαίωση της δοκιμής ακεραιότητας και της απόδοσης των συστημάτων συγκράτησης σε πραγματικές συνθήκες πρόσκρουσης. Τα CUPRA Leon, Formentor και Born πέρασαν με επιτυχία αυτές τις αξιολογήσεις, αναδεικνύοντας την έμφαση που δίνει η CUPRA στην ασφάλεια των επιβατών.

Τα οχήματα αυτά προσφέρουν πλέον ενισχυμένη προστασία για τους ευάλωτες χρήστες του δρόμου, χάρη σε έναν νέο προσομοιωτή κρούσης ποδιού, που χρησιμοποιείται στα τεστ προστασίας πεζών, που αξιολογεί πιο ρεαλιστικά τον μηρό και τη κνήμη, καθώς και σε μία πιο διευρυμένη περιοχή αξιολόγησης κρούσης στο κεφάλι ποδηλατών.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα διαθέτουν επίσης ιδιωτική λειτουργία eCall, εξασφαλίζοντας ταχεία ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, φύλλα διάσωσης σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. και έχουν περάσει με επιτυχία τα τεστ βύθισης οχημάτων του 2025, διασφαλίζοντας για ορισμένο χρόνο τη λειτουργία των σχετικών ηλεκτρικών συστημάτων και κατά συνέπεια την ασφαλή έξοδο των επιβατών.

Τα τελικά αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη συνολική ισχύ των μοντέλων:

- CUPRA Leon: 88% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 82% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας

- CUPRA Formentor: 91% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 86% Προστασία Παιδιών, 79% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 77% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας

- CUPRA Born: 89% Προστασία Ενήλικων Επιβατών, 87% Προστασία Παιδιών, 76% Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου, 76% Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας

Τα αποτελέσματα επανεπιβεβαιώνουν τη θέση των CUPRA Leon, Formentor και Born ανάμεσα στα ασφαλέστερα οχήματα στην κατηγορία τους και εδραιώνουν τη θέση της CUPRA ως μία μάρκα που συνδυάζει σχεδίαση, απόδοση και ασφάλεια θέτοντας νέα στάνταρ στον δρόμο.