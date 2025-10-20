Ο Μαξ Φερστάπεν, Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ έφτασαν στην κορυφή του 19ου Grand Prix στις Η.Π.Α.

Το 19ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. και μεταδόθηκε ζωντανά, αποκλειστικά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου από το ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr) και ετεροχρονισμένα από τον ΑΝΤ1, είχε νικητή τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, με τους Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ να ακολουθούν, ύστερα από μία εντυπωσιακή μάχη, που κράτησε τους θεατές σε αγωνία από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στην εκπομπή «FORMULA 1 SHOW», που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, οι Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σειτανίδης και Μαρία Θωμά, μαζί με όλη τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, μετέφεραν όλες τις λεπτομέρειες της Formula 1 από το Όστιν των ΗΠΑ.

Ακόμα, είδαμε αποκλειστική συνέντευξη του κορυφαίου μηχανικού Paddy Low, ο οποίος μίλησε για τα βιώσιμα καύσιμα και τις αλλαγές στις υβριδικές μηχανές που θα ισχύσουν από το 2026, καθώς και του Enrico Zanarini, μάνατζερ οδηγών της F1.

Επιπλέον, ο Peter Spartin, διευθυντής εμπορικής στρατηγικής της Aston Martin, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή για τη στρατηγική και το όραμα της ομάδας.

Επίσης, παρακολουθήσαμε ένα ειδικό αφιέρωμα στον πρωταθλητή EuroNASCAR, Θωμά Κρασώνη, καθώς και ένα αφιέρωμα στη McLaren, με αφορμή την κατάκτηση του 10 ου πρωταθλήματος κατασκευαστών.

Όσα έγιναν στο 19 Grand Prix στο Όστιν των Η.Π.Α την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο COTA, πετυχαίνοντας δύο pole και δύο νίκες — σε Sprint και Grand Prix, αντίστοιχα. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία που έχει κερδίσει επτά Grand Prix στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατακτώντας την τέταρτη νίκη του στο Circuit of the Americas.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ως αποτέλεσμα, πήρε το μέγιστο των βαθμών (33) και βρίσκεται πλέον μόλις 40 βαθμούς μακριά από την κορυφή του πρωταθλήματος και τον Όσκαρ Πιάστρι, ενώ απομένουν 141 βαθμοί να μοιραστούν σε πέντε Grand Prix και δύο Sprint, φέτος. Όπως οι περισσότεροι οδηγοί, ο Μαξ Φερστάπεν στον αγώνα υιοθέτησε στρατηγική μέσης–μαλακής γόμας, η οποία απαιτούσε βέλτιστη διαχείριση.

Η θερμοκρασία οδοστρώματος έφτασε τους 47 βαθμούς Κελσίου και οι ανομοιομορφίες της ασφάλτου απαιτούσαν προσοχή από τους οδηγούς, ενώ οι ριπές ανέμου περιέπλεκαν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Την πίεση στα ελαστικά ελάφρυνε η υιοθέτηση καθεστώτος εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, μετά τη σύγκρουση Σάινθ– Αντονέλι, καθώς οριοθετήθηκε ο ρυθμός για 3–4 γύρους σε ένα κρίσιμο σημείο, με τα μονοθέσια γεμάτα καύσιμα.

Εξαίρεση στη στρατηγική αποτέλεσε ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. Ο Μονεγάσκος ρίσκαρε, επιλέγοντας να εκκινήσει με τη μαλακή γόμα — ο μοναδικός από τους πρώτους δεκαπέντε που τόλμησε κάτι τέτοιο.

Από το πρώτο κιόλας φανάρι, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την επιπλέον πρόσφυση, εκτοξεύτηκε από την τρίτη θέση και όρμησε για την πρωτοπορία. Εκτιμάται ότι η μαλακή γόμα κερδίζει σχεδόν δύο επιπλέον μέτρα στο σπριντ από τα 0 στα 150 km/h κατά την εκκίνηση. Σημειώστε ότι η απόσταση μεταξύ κάθε θέσης στη σχάρα εκκίνησης είναι 4 μέτρα. Η επιλογή του Λεκλέρ για εκκίνηση με τη μαλακή γόμα τού έδωσε αβάντα μισής θέσης στην αρχή. Ο Μονεγάσκος το εκμεταλλεύτηκε, πέρασε τον Νόρις και οι δυο τους είχαν μια σπουδαία μάχη για τη 2 η θέση.

Ο Νόρις πίεζε και κατάφερε να περάσει τον Λεκλέρ στον 21 ο γύρο. Είναι αξιοθαύμαστο ότι ο οδηγός της Ferrari κατάφερε να φτάσει έως τον 23 ο γύρο με τη μαλακή γόμα, δείγμα σπουδαίας ικανότητας στη διαχείριση από την πλευρά του. Αναπόφευκτα, ο Λεκλέρ ήταν ο πρώτος από τους πρωτοπόρους που μπήκε στα πιτ, αλλάζοντας από τη μαλακή στη μεσαία γόμα στον 23 ο γύρο.

Εκμεταλλεύτηκε καλά τη μεσαία γόμα για να κρατήσει τη δεύτερη θέση, προτού εν τέλει τον ξαναπεράσει ο Νόρις λίγους γύρους πριν το τέλος. Η μάχη τους, που διήρκησε σχεδόν όλο τον αγώνα, ήταν σπουδαία, σκληρή και δίκαιη, αναδεικνύοντας το αθλητικό πνεύμα των δύο ταλαντούχων οδηγών. Ο Νόρις, στο δεύτερο μέρος, είχε το πλεονέκτημα της ταχύτερης μαλακής γόμας.

Ο Φερστάπεν είχε τέτοιο προβάδισμα που μπόρεσε να αλλάξει από τη μέση στη μαλακή γόμα στον 33 Ο γύρο, λίγο αργότερα από τους υπόλοιπους αντιπάλους του, χωρίς να χάσει την πρωτοπορία. Το μόνο που του έλειψε για να πετύχει ακόμη ένα Grand Slam ήταν ο ταχύτερος γύρος του αγώνα, που σημείωσε ο Αντονέλι με φρέσκια μαλακή γόμα στον 33 Ο γύρο. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Mercedes του έμεινε αλώβητη, μετά το δυνατό χτύπημα της Williams στον πίσω άξονα.

Ο Ιταλός, πάντως, δεν βαθμολογήθηκε, ενώ ο Σάινθ, από την άλλη, θα εκκινήσει πέντε θέσεις πιο πίσω στο Μεξικό, καθώς θεωρήθηκε υπαίτιος της σύγκρουσης.

Επιπλέον, η Red Bull τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 δολαρίων, επειδή ένα μέλος της ομάδας αγνόησε τις εντολές των κριτών ασφαλείας, οι οποίοι τού ζήτησαν να απομακρυνθεί από την είσοδο της Πύλης 1, η οποία έκλεινε για την εκκίνηση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μαξ Φερστάπεν, εμφανώς περιχαρής, δήλωσε: «Ήταν ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Η εκκίνηση ήταν το κλειδί. Ο ρυθμός δεν ήταν μαγικός, αλλά είχαμε μια καλή εκκίνηση. Στο πρώτο μέρος, ο Σαρλ μπήκε ανάμεσα σε εμένα και τον Λάντο, κάτι που βοήθησε πολύ. Μόλις ο Λάντο βρέθηκε σε καθαρό αέρα, ήταν πολύ γρήγορος. Απλώς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε τα ελαστικά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρόλο που υπερθερμαίνονταν λίγο. Αυτή η απόδοση είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε μέχρι το τέλος της σεζόν για να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Η ομάδα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, το διασκεδάζω και είναι συναρπαστικό για όλους. Η απόδοση του μονοθεσίου έχει βελτιωθεί και πρέπει να διατηρήσουμε τη δυναμική. Πραγματικά, μεγιστοποιήσαμε τα πάντα όσον αφορά τους βαθμούς και πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αυτά τα τέλεια Σαββατοκύριακα μέχρι το τέλος της σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω ξανά».

Στη βαθμολογία των οδηγών, προηγείται ο Όσκαρ Πιάστρι με 346 βαθμούς, ακολουθεί ο Λάντο Νόρις με 332 βαθμούς και ο Μαξ Φερστάπεν με 306 βαθμούς.

Απομένουν 141 βαθμοί να μοιραστούν σε πέντε Grand Prix και δύο Sprint. Αντίστοιχα, στη βαθμολογία των κατασκευαστών, πίσω από την πρωταθλήτρια McLaren (678 βαθμούς), δίνεται μάχη για τη δεύτερη θέση: η Mercedes έχει 341 βαθμούς, η Ferrari 334 και η Red Bull 331. Απομένουν 245 βαθμοί να μοιραστούν.

Δείτε τις δηλώσεις των Λεκλέρκ, Νόρις και Φερστάπεν, μετά το τέλος του αγώνα εδώ: https://antenna.gr/watch/1921080/oi-diloseis-ton-verstappen-norris-kai-leclerc

Τα μονοθέσια δίνουν το επόμενο ραντεβού στο 20 ο Grand Prix της χρονιάς, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Μεξικό, ζωντανά, αποκλειστικά, στις 22:00, στο ΑΝΤ1+ και μαγνητοσκοπημένα στον ΑΝΤ1.

Μη χάσετε στιγμή!

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.