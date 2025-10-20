Η στρατηγική «Next Level Skoda» συνεχίζει να χαράσσει το μέλλον της μάρκας.

Η Skoda πέρασε το ορόσημο των 4.000.000 SUV που έχουν παραχθεί παγκοσμίως. Από το πρώτο Yeti του 2009 έως τα σημερινά Enyaq και Elroq, η τσεχική εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο πιστούς κατασκευαστές SUV στην Ευρώπη, κατακτώντας μάλιστα την 3η θέση πωλήσεων στη Γηραιά Ήπειρο και επεκτείνοντας σταθερά την παρουσία της σε διεθνές επίπεδο.



Η γκάμα της Skoda περιλαμβάνει σήμερα οκτώ SUV, από τα compact Kylaq και Kushaq της ινδικής αγοράς, έως το Kodiaq των 7 θέσεων και τα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé. Η επιτυχία του Elroq είναι ήδη δεδομένη, με περισσότερες από 100.000 παραγγελίες έως το τέλος Αυγούστου, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά SUV της Ευρώπης μαζί με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς Enyaq.



Η παραγωγή SUV της Skoda έχει πλέον αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα, με εργοστάσια σε Ευρώπη και Ασία, επιτρέποντας στην εταιρεία να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες κάθε αγοράς χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα και την ταυτότητά της. Με στρατηγικό άξονα την Ινδία και το αναπτυσσόμενο δίκτυο παραγωγής της, η Skoda μετατρέπεται σταδιακά σε παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία με σαφή προσανατολισμό στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα.Η στρατηγική «Next Level Skoda» συνεχίζει να χαράσσει το μέλλον της μάρκας, με επόμενους σταθμούς την παρουσίαση του Epiq το 2026 και του πρώτου μεγάλου ηλεκτρικού SUV 7 θέσεων, που θα βασίζεται στο πρωτότυπο Vision 7S. Το ορόσημο των τεσσάρων εκατομμυρίων SUV δεν αποτελεί κορύφωση, αλλά όπως όλα δείχνουν νέα αφετηρία: μια διαδρομή που οδηγεί τη Skoda ακόμη πιο μακριά, με επενδύσεις στην τεχνολογία, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.



Η ιστορία ξεκίνησε το 2009 με το Yeti, το πρώτο SUV της Skoda, που έθεσε τις βάσεις για την συνέχεια. Ακολούθησε το Kodiaq το 2016, με περισσότερες από 1.077.000 μονάδες, το Karoq το 2017 με περίπου 917.000, το Kamiq το 2019 με 789.800, και τα Enyaq και Enyaq Coupé από το 2020 με πάνω από 326.000 αυτοκίνητα.Στην ελληνική αγορά, η Skoda διαθέτει έξι SUV – τα Kamiq, Karoq, Kodiaq, Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – καλύπτοντας όλο το φάσμα από compact έως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Οι επιλογές κινητήρων περιλαμβάνουν βενζίνη, πετρέλαιο και plug-in hybrid, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο Kodiaq PHEV, που ξεκινά από 48.950 ευρώ (ΛΤΠΦ 37.225 €) και απαλλάσσεται από τον εταιρικό φόρο παροχής σε είδος.

Ενδεικτικές τιμές εκκίνησης στην Ελλάδα:



Kamiq: από 20.950 € Karoq: από 30.950 €



Kodiaq: από 39.950 €



Elroq: από 34.950 €



Enyaq: από 42.950 €



Enyaq Coupé: από 50.950 €