Μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στη Λαμία, ο εθνικός μας αγώνας, το Ράλι Ακρόπολις, αλλάζει και πάλι έδρα, επιλέγοντας το Λουτράκι.

Ο εθνικός μας αγώνας, ένας από τους ιστορικότερους γύρους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC), θα μετακομίσει το 2026 στο Λουτράκι, με το κέντρο του αγώνα και το service park να εγκαθίστανται ξανά στην παραλιακή πόλη της Κορινθίας. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το τετραήμερο 25 – 28 Ιουνίου 2026, εγκαινιάζοντας μάλιστα νέα εποχή τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.



Η επιστροφή στο Λουτράκι, που είχε αποτελέσει «βάση» του Ακρόπολις για αρκετά χρόνια στο παρελθόν, συνδέεται με τη στρατηγική του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Οργανωτικής Επιτροπής να φέρουν τον αγώνα πιο κοντά στο λεκανοπέδιο και τις τουριστικές περιοχές της Πελοποννήσου. Ο συνδυασμός πρόσβασης από την Αθήνα, ποιοτικών υποδομών και απαιτητικών χωμάτινων ειδικών διαδρομών υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση.



Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες, οι ειδικές διαδρομές θα ανανεωθούν, με ορισμένες κλασικές να επιστρέφουν – όπως το Λουτράκι, τα Πίσια και το Δερβένι – αλλά και με νέα τμήματα που θα δοκιμάσουν τόσο τις ομάδες όσο και τους οδηγούς. Η τελετή εκκίνησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο, σηματοδοτώντας ένα δυναμικό άνοιγμα προς το κοινό της πρωτεύουσας, ενώ ο τερματισμός θα γίνει μπροστά στη θάλασσα του Λουτρακίου.



Η επιλογή του Ιουνίου για τη διεξαγωγή του αγώνα, εντάσσει το Ακρόπολις νωρίτερα στο καλεντάρι του WRC, πριν δηλαδή τις καλοκαιρινές άδειες αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου, κάτι βέβαια που αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τη συμμετοχή όπως επίσης και να διευκολύνει τις μετακινήσεις θεατών και ομάδων.



Το «Ράλι των Θεών», όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται, επιστρέφει, λοιπόν, εκεί όπου αναδείχθηκε σε σύγχρονο θεσμό του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Με το Λουτράκι να αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο του κεντρικού οικοδεσπότη, το Ράλι Ακρόπολις του 2026 υπόσχεται ένα θέαμα αντάξιο της ιστορίας του, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι και το γνώριμο άρωμα σκόνης που το καθιστά μοναδικό.