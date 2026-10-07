Υπό το βλέμμα των Ρίτσαρντ Σιαό και Νίκου Γκάλη, ο Άρης κυριάρχησε των ισπανών στη 2η αγωνιστική του Eurocup.

Με τον καλύτερο τρόπο συνέχισε ο Άρης την ευρωπαϊκή του πορεία, καθώς επικράτησε της Μπούργος με 93-80 στο κατάμεστο Nick Galis Hall και πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στο Eurocup.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, αξιοποιώντας την υπεροχή τους στα ριμπάουντ και την επιθετική πολυφωνία τους. Πέντε παίκτες του Άρη ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, ενώ ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Έρλ πρόσθεσε 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double.

Από την πλευρά της Μπούργος, που είχε ξεκινήσει νικηφόρα τη διοργάνωση απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, ξεχώρισε ο Τσέις Όντιτζ με 25 πόντους και 5/8 τρίποντα.

Πήρε τον έλεγχο από το πρώτο ημίχρονο

Το ξεκίνημα ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι το 12-12. Στη συνέχεια, όμως, ο Άρης ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 18-2 δημιούργησε σημαντική διαφορά.

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Οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι με 53-30, έχοντας ήδη βάλει τις βάσεις για τη νίκη.

Η Μπούργος προσπάθησε να επιστρέψει στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να μειώσει την απόσταση, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά τους Θεσσαλονικείς. Ο Άρης διατήρησε σταθερά το προβάδισμα και μπήκε στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 69-55.

Στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου, ένα τρίποντο του Ντιμιτρίεβιτς, ένα κάρφωμα του Χαραλαμπόπουλου και ένα δίποντο του Μήτρου-Λονγκ έφεραν νέο σερί 7-0 για τον Άρη, ο οποίος ξέφυγε στο +21 και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη.

Την προσπάθεια των παικτών του Άρη παρακολούθησαν από κοντά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, αλλά και ο εμβληματικός Νίκος Γκάλης.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 53-30, 69-55, 93-80