Οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές για τον Άρη επέστρεψαν στο Nick Galis Hall.

Την πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση στο φετινό Eurocup δίνει απόψε (07/10) o Άρης, ο οποίος υποδέχεται στο Nick Galis Hall την ισπανική Μπούργος για τη δεύτερη αγωνιστική.

Οι 6.000 περίπου φίλαθλοι του Άρη είχαν γεμίσει από νωρίς τις κερκίδες, δημιουργώντας μία εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η μεγάλη ενίσχυση της ομάδας σε συνδυασμό με το νικηφόρο ξεκίνημα απέναντι στη Λε Μαν έφεραν ενθουσιασμό στους «κιτρινόμαυρους».

Η αναμέτρηση, το τζάμπολ της οποίας ήταν προγραμματισμένο στις 20:00, ξεκίνησε με 25 λεπτά καθυστέρηση. Ο λόγος ήταν το γνωστό τελετουργικό πριν τα μεγάλα παιχνίδια του Άρη, όπου οι φίλαθλοι πέταξαν εκατοντάδες χαρτάκια στο παρκέ, ενώ τα ντεσιμπέλ ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα από τον κόσμο.

{https://x.com/Eurohoopsnet/status/2107880401062744266}

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Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σίαο, βοήθησε στο να απομακρυνθούν τα χαρτάκια.

Σημειώνεται ότι μαζί με τον Σιάο, την αναμέτρηση παρακολουθεί και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης.