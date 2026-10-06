Η Euroleague αλλάζει μοντέλο με 13 μόνιμα franchises, εξετάζει την είσοδο νέων ομάδων και συνεχίζει τις επαφές με το NBA για το ευρωπαϊκό του project.

Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ έλαβαν στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας οι μέτοχοι της Euroleague, οι οποίοι βρέθηκαν προκειμένου να συζητήσουν τις στρατηγικές αποφάσεις για την «επόμενη μέρα» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, υποδέχθηκε τους εκπροσώπους των συλλόγων, υπογραμίζοντας την σημαντική ανάπτυξη που γνωρίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, ο CEO της Λίγκας, Τσους Μπουένο, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου στρατηγικού πλάνου και του δεκαετούς επιχειρηματικού σχεδίου, με έμφαση σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας.

Από τις δεκαετείς άδειες στα franchises

Το σημαντικότερο σημείο της συνάντησης αφορά την απόφαση των ιδιοκτητών να προχωρήσουν τη διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων 10ετών αδειών των 13 μετόχων σε franchises.

Συγκεκριμένα, σε franchise μετατρέπονται οι Ανατολού Εφές, Μπασκόνια, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Φενέρμπαχτσε, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης και Ζαλγκίρις Κάουνας.

Η μετατροπή των αδειών σε franchises αποτελεί κομβική αλλαγή στη δομή της EuroLeague, καθώς ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των συλλόγων και αυξάνει την αξία της διοργάνωσης και των συμμετεχόντων συλλόγων. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στη σεζόν 2026-27.

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Τι γίνεται με ΠΑΟΚ και Άρη

Το ενδιαφέρον για την είσοδο νέων ομάδων στην EuroLeague είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Η διοργανώτρια αρχή έχει λάβει δεσμευτικές προτάσεις από συλλόγους και επενδυτικά projects που θέλουν να ενταχθούν στη διοργάνωση. Η διαδικασία προβλέπει την αξιολόγηση των υποψηφίων και την παρουσίαση τελικής εισήγησης προς τους ιδιοκτήτες για έγκριση τις επόμενες εβδομάδες.

Ενδιαφέρον για να γίνουν franchise έχουν εκδηλώσει από ελληνικής πλευράς ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, οι οποίοι τη φετινή σεζόν αγωνίζονται στο Eurocup. Τα αιτήματά τους βρίσκονται υπό εξέταση.

Η Euroleague είχε ανακοινώσει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας επέκτασης έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περισσότερα από 20 projects, ενώ οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί αντιπροσωπεύουν συνολικά επενδυτικό ενδιαφέρον άνω των 1,2 δισ. ευρώ.

Στόχος της διοργάνωσης είναι η αύξηση της συνολικής εμπορικής και επιχειρηματικής αξίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η δημιουργία ενός μοντέλου που θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα στους συλλόγους.

Και στη μέση το NBA Europe

Οι αποφάσεις στο Τσερνόμπιο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω του σχεδίου του NBA για την Ευρώπη. Το NBA εξετάζει τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με στόχο την έναρξη της πρώτης σεζόν το φθινόπωρο του 2027. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιάσει το NBA, το νέο πρωτάθλημα θα μπορούσε να αποτελείται από 16 ομάδες, εκ των οποίων 12 μόνιμες franchises και τέσσερις ομάδες που θα εξασφαλίζουν την παρουσία τους μέσω πρόκρισης.

Το αμερικανικό σχέδιο έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών αθλητικών οργανισμών, καθώς το NBA εξετάζει τη δημιουργία ομάδων σε σημαντικές αγορές όπως το Παρίσι, το Μιλάνο, η Μαδρίτη, το Μόναχο, το Λονδίνο και η Κωνσταντινούπολη.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή τα δύο μοντέλα έχουν πλέον αρκετές ομοιότητες: και η Euroeague και το NBA προσανατολίζονται σε ένα σύστημα μόνιμων franchises, με σημαντικές επενδύσεις και μεγαλύτερη εμπορική αξιοποίηση των ομάδων.

Συνεχίζονται οι επαφές Euroleague και NBA

Παρά τις διαφορετικές κατευθύνσεις, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν σταματήσει. Η ίδια η Euroleague έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει διάλογος με το NBA σχετικά με το «NBA Europe», χωρίς όμως η συνάντηση στο Τσερνόμπιο να κάνει λόγο για οριστική συμφωνία ή για τερματισμό των επαφών.

Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή απόφαση των 13 μετόχων δεν πρέπει να ερμηνευθεί αυτομάτως ως οριστικό «όχι» στο NBA. Η Euroleague, πάντως, δείχνει να προχωρά κανονικά το δικό της στρατηγικό πλάνο, με franchises και επέκταση της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό σταυροδρόμι για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Από τη μία βρίσκεται η Euroleague, η οποία επιχειρεί να εξελίξει το υφιστάμενο μοντέλο, δίνοντας μεγαλύτερη αξία στους ιστορικούς συλλόγους-μετόχους και ανοίγοντας την πόρτα σε νέες franchises.

Από την άλλη βρίσκεται το NBA, το οποίο επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα διοργάνωση στην ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας το εμπορικό του μοντέλο, το παγκόσμιο brand και την οικονομική του ισχύ. Το NBA έχει αναφέρει ως στόχο την έναρξη του NBA Europe το 2027, σε συνεργασία με τη FIBA.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό. Η Euroleague θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των νέων υποψηφίων franchises και να οριστικοποιήσει τη νέα της δομή, ενώ παράλληλα το NBA θα συνεχίσει να διαμορφώνει το δικό του ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση στο Τσερνόμπιο επιβεβαιώνει ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες θεσμικές αλλαγές της ιστορίας του.