Παρά τις έντονες προσπάθειες που έγιναν τους τελευταίους μήνες, η διοίκηση αναγκάστηκε να καταθέσει αίτηση πτώχευσης.

H Μονακό ανακοίνωσε σήμερα επίσημα την πτώχευσή της και την άμεση αναστολή της λειτουργίας της.

Η ομάδα που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στο γαλλικό μπάσκετ και καθιερώθηκε στην ελίτ της EuroLeague δεν άντεξε το βάρος των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που την ταλάνιζαν την τελευταία χρονιά.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της διοίκησης για να γεφυρωθούν τα τεράστια οικονομικά κενά, η λύση τελικά δεν βρέθηκε ποτέ. Ο σύλλογος αναγκάστηκε να καταθέσει αίτηση πτώχευσης, ευελπιστώντας ότι αυτό το δραστικό μέτρο θα αποτελέσει μια «στάση» που θα επιτρέψει στο μέλλον την αναδιάρθρωση και μια πιθανή επανεκκίνηση του εγχειρήματος.

Σημειώνεται πως μέσα σε διάστημα μόλις 12 ετών, η Μονακό έχτισε μια αυτοκρατορία κατακτώντας 3 πρωταθλήματα Γαλλίας, 4 Leaders Cups, 2 Κύπελλα, 1 Σούπερ Καπ και το EuroCup, ενώ εξασφάλισε και δύο διαδοχικές παρουσίες σε Final Four της EuroLeague, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τον μεγάλο τελικό.

{https://x.com/ASMonaco_Basket/status/2107775945612398891}

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Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό

«Αγαπητή Roca Family,*

Σήμερα είναι μια θλιβερή ημέρα.

Παρά όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, η AS Monaco Basket τέθηκε σε καθεστώς παύσης πληρωμών. Ο σύλλογος θα κάνει πλέον ένα διάλειμμα, με την ελπίδα να βρεθεί ένας δρόμος προς την αναδιάρθρωση και, κάποια στιγμή, να επανεκκινήσει το εγχείρημα

Η Roca Team αποχαιρετά το παρκέ αήττητη την περασμένη σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει όλους τους μεγάλους γαλλικούς τίτλους.

Στις πέντε παρουσίες της στη EuroLeague, η Μονακό νίκησε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που αντιμετώπισε. Η κατάκτηση του EuroCup το 2021 χάρισε στο Πριγκιπάτο τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του σε ομαδικό άθλημα.

Κανείς δεν μπορεί να μας πάρει όσα χτίσαμε αυτά τα 12 χρόνια.

Τρία πρωταθλήματα Γαλλίας. Τέσσερα Leaders Cup. Δύο Κύπελλα Γαλλίας. Ένα Super Cup. Δύο Final Four της EuroLeague, εκ των οποίων μία συμμετοχή στον τελικό. Ένα παλμαρέ νικών και τίτλων που θα αποτελεί για πάντα μέρος της αθλητικής ιστορίας του Μονακό.

Κι όμως, η μεγαλύτερη επιτυχία δεν ήταν ποτέ ένα τρόπαιο

*Ήσασταν εσείς!*

Η Roca Family: μοναδική, παθιασμένη και απίστευτα πιστή. Αυτές οι χιλιάδες φωνές, οι σημαίες και οι φανέλες, τα ταξίδια, η πίστη. Αυτό που δημιουργήθηκε στις εξέδρες και γύρω από αυτή την ομάδα ξεπερνά κατά πολύ οποιαδήποτε νίκη, όσο σπουδαία κι αν ήταν, ή οποιονδήποτε τίτλο, όσο σημαντικός κι αν ήταν.

Αυτή η κληρονομιά δεν μπορεί να διαγραφεί. Όπως δεν μπορεί να διαγραφεί και το μαχητικό πνεύμα που χαρακτήριζε πάντα την AS Monaco.

Ο μεγάλος στόχος παραμένει να δούμε τη Μονακό να επιστρέφει στη θέση που της αξίζει και μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι, όσο το δυνατόν συντομότερα, η Roca Team θα λάμψει ξανά στη Salle Gaston Médecin, ότι η τεράστια σημαία της Roca Team θα κυματίσει και πάλι πάνω από τις εξέδρες και ότι χιλιάδες φωνές θα βροντοφωνάξουν ξανά όλες μαζί:

Το μέλλον του ανδρικού μπάσκετ του Μονακό βρίσκεται πλέον στα χέρια της Association de l’ASM: των διοικούντων, των προπονητών, των νεαρών παικτών και της πρώτης ομάδας της, που αγωνίζεται στη Nationale 3.

Σε εκείνους παραδίδει σήμερα η AS Monaco Basket τη σκυτάλη, με την ελπίδα ότι μια μέρα το κόκκινο και το λευκό θα επιστρέψουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Μέχρι τότε, όσα χτίσαμε μαζί παραμένουν.

Ευχαριστούμε, Roca Family»